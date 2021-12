Pápež František v Nikózii vyzval na znovuzjednotenie Cypru

Pápež František kráča po prílete na letisku v cyperskej Larnake vo štvrtok 2. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Nikózia 2. decembra (TASR) - Pápež František vyzval vo štvrtok predstaviteľov Cyperskej republiky a Tureckom okupovanej severnej časti ostrova, aby obnovili rokovania o znovuzjednotení tohto ostrovného štátu. Informovala o tom agentúra AP.Hrozby a demonštrácia sily podľa pápeža len predlžujú trvanie polstoročnéhoRímsky biskup v etnicky rozdelenej cyperskej metropole Nikózia odštartoval svoju päťdňovú pracovnú cestu, v rámci ktorej plánuje zavítať aj do Grécka.Vedúcich predstaviteľov kresťanov i moslimov na ostrove povzbudil, aby vytvorili spoločnú iniciatívu na zmiernenie. Cyprus je od roku 1974 rozdelený na prevažne moslimskú severnú časť, ktorú okupuje Turecko, a medzinárodne uznávanú Cyperskú republiku, ktorá je členským štátom EÚ.poznamenal pápež.Cyperský prezident Nikos Anastasiadis prijal pápeža v prezidentskom paláci v Nikózii a poďakoval mu za iniciatívu, v rámci ktorej Taliansko prijme 50 migrantov, ktorí na ostrov unikli pred konfliktom a chudobou.povedal Anastasiadis, ktorého cituje agentúra AFP. Vatikán prijatie migrantov zatiaľ oficiálne nepotvrdil.Keď bol František pred piatimi rokmi na ostrove Lesbos, priviezol so sebou do Ríma tri moslimské rodiny pôvodom zo Sýrie.Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď turecké sily vtrhli na ostrov, ktorý následne okupovali v reakcii na prevrat organizovaný gréckou juntou, ktorá bola v danom čase pri moci, pripomína AFP. Samozvanú Severocyperskú tureckú republiku dosiaľ uznáva iba Ankara.Gréckojazyčný juh Cypru obviňuje úrady na severe, že cez takzvanú zelenú líniu, na ktorú dohliadajú jednotky OSN, posielajú migrantov. Cyperská republika tvrdí, že spomedzi krajín EÚ čelí najväčšiemu počtu ľudí žiadajúcich prvýkrát o azyl.Najvyšší predstaviteľ severného Cypru Ersin Tatar medzitým obvinil juh, že návštevu pápeža politicky zneužívavyhlásil Tatar.