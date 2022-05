Pápež v reakcii na masaker v Texase odsúdil obchodovanie so zbraňami

Vatikán/Paríž/Berlín 25. mája (TASR) - Pápež František v stredu v reakcii na streľbu na škole v americkom meste Uvalde v štáte Texas, pri ktorej zahynulo najmenej 19 detí a dvaja učitelia, povedal, že mu to "zlomilo srdce" a odsúdil obchodovanie so zbraňami. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Som zdrvený z masakry na základnej škole v Texase. Modlím sa za zabité deti i dospelých a za ich rodiny," povedal pápež počas pravidelnej každotýždňovej generálnej audiencie na vatikánskom Námestí sv. Petra.



"Je načase povedať dosť bezhlavému obchodovaniu so zbraňami," apeloval najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi. "Všetci sa zaviažme k tomu, aby sa takéto tragédie už viac neopakovali," vyzval.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v príspevku na sociálnej sieti Twitter opísal násilný incident v Texase ako "zbabelý útok" a dodal, že Francúzi zdieľajú šok a žiaľ obyvateľov USA, ako aj "hnev tých, ktorí bojujú za ukončenie násilia". Macron podotkol, že 19 obetí z radov žiakov malo menej než desať rokov.



Sústrasť rodinám obetí vyjadril na Twitteri aj nemecký kancelár Olaf Scholz. "Myslíme na zranených a pozostalých obetí tohto nepochopiteľného masakru, na ktorý sa len sotva dajú nájsť slová," napísal Scholz.



Kondolencie príbuzným obetí vyjadril i izraelský prezident Jicchak Herzog. "Naše srdcia sú zlomené. Smrť dieťaťa je neopísateľnou tragédiou... Izrael sa v zármutku pripája k ľuďom v Spojených štátoch," uviedol na sociálnych sieťach.



Utorková tragédia je najnovšou zo série strelieb na školách v USA. Strelcom bol 18-ročný miestny obyvateľ a občan USA, ktorého polícia pri zásahu zastrelila. Motív jeho činu nebol bezprostredne známy. Ide o najhoršiu masakru tohto druhu na americkej základnej škole od decembra 2012. Šéf Bieleho domu Joe Biden v reakcii na tento čin opäť vyzval na prísnejšiu kontrolu strelných zbraní.