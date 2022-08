Pápež František v septembri navštívi Kazachstan

Rím 1. augusta (TASR) - Pápež František navštívi hlavné mesto Kazachstanu Nur-Sultan, kde sa v septembri zúčastní na Kongrese lídrov svetových a tradičných náboženstiev. V pondelok to oznámil hovorca Svätej stolice Matteo Bruni, informuje TASR na základe správy agentúry ANSA a spravodajského servera Vatican News.



"Pápež František absolvuje apoštolskú cestu do Kazachstanu od 13. do 15. septembra tohto roku, keď navštívi mesto Nur-Sultan pri príležitosti VII. Kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev," uviedol Bruni.



František v júnovom rozhovore pre jezuitský časopis Civilta Cattolica vyjadril nádej, že sa v Kazachstane na medzináboženskom podujatí stretne s patriarchom Kirillom, najvyšším predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi. Na kongres bol pozvaný a podľa Moskovského patriarchátu sa na ňom plánuje zúčastniť.



Pre Františka pôjde už o 38. apoštolskú cestu. Hlava katolíckej cirkvi sa má počas nej stretnúť aj s najvyššími predstaviteľmi Kazachstanu, píše agentúra Kazinform.



O možnej ceste pápeža do Kazachstanu sa začalo hovoriť už v apríli. V tom období František telefonoval s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom.



Pápež František v sobotu pri návrate z návštevy Kanady uviedol že pre zdravotné problémy už nemôže cestovať do zahraničia tak ako predtým. Zároveň nevylúčil odstúpenie z pápežského úradu v prípade zhoršenia zdravotných problémov. Počas šesťdňovej návštevy Kanady bol pre bolesti kolena odkázaný na invalidný vozík.