Pápež František varoval pred legalizáciou drog

Vatikán 26. júna (TASR) - Pápež František sa v stredu vyslovil proti legalizácii drog. Obchodníkov s drogami označil za vrahov a vyzval na pomoc a podporu pre drogovo závislých ľudí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Zníženie drogovej závislosti sa nedosiahne liberalizáciou užívania drog, ako sa navrhuje alebo už realizuje v niektorých krajinách. Je to ilúzia," povedal František počas pravidelnej audiencie na vatikánskom Námestí sv. Petra.



Podľa pápeža netreba zabúdať, že každá drogovo závislá osoba "má svoj jedinečný osobný príbeh a musí byť vypočutá, pochopená, milovaná, a pokiaľ je to možné, uzdravená a očistená".



František vo vyjadreniach počas audiencie nerozlišoval medzi tzv. mäkkými drogami, ako je marihuana, ktorá bola legalizovaná či dekriminalizovaná vo viacerých krajinách a niektorých štátoch USA, a tvrdými drogami ako heroín a kokaín.



"Nemôžeme ignorovať zlé úmysly a činy drogových dílerov. Sú to vrahovia," dodal pápež pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.



František, ktorý pochádza z Argentíny, kritizoval aj "ničivý vplyv" výroby drog na životné prostredie, čo je podľa neho čoraz viac zjavné napríklad v povodí Amazonky v Latinskej Amerike.