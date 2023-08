Pápež František varoval pred nebezpečenstvami umelej inteligencie

Vatikán 8. augusta (TASR) - Pápež František v utorok vyzval ľudí na celom svete, aby sa zamysleli nad potenciálnymi nebezpečenstvami umelej inteligencie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Osemdesiatšesťročný František túto výzvu zverejnil pred najbližším Svetovým dňom pokoja, ktorý si katolícka cirkev pripomenie 1. januára 2024.



Podľa pápeža by sa na technológii umelej inteligencie malo pracovať tak, aby sa "v jej výrobe a používaní nezakorenilo násilie a diskriminácia" na úkor najzraniteľnejších a vylúčených skupín obyvateľstva.



František takisto upriamil pozornosť na "naliehavú potrebu orientovať koncepciu a používanie umelej inteligencie zodpovedným spôsobom tak, aby slúžila ľudstvu a ochrane nášho spoločného domova". To si podľa neho vyžaduje, aby sa etická problematika umelej inteligencie riešila aj vo vzdelávacom a právnom sektore.



Agentúra Reuters pripomína, že pápež František v roku 2015 vyhlásil, že moderným technológiám veľmi nerozumie, no internet, sociálne siete a textové správy zároveň označil za "dar od Boha", ak sa používajú rozumne.



V roku 2020 Vatikán spojil sily so spoločnosťami Microsoft a IBM s cieľom propagovať etický vývoj umelej inteligencie a reguláciu niektorých technológií, ako napríklad rozpoznávanie tváre.