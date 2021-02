Pápež František veriacich opäť pozdravil z okna Apoštolského paláca

Vatikán 7. februára (TASR) - Pápež František v nedeľu napoludnie po siedmich týždňoch opäť pozdravil veriacich z okna Apoštolského paláca s výhľadom na Námestie svätého Petra. Tento pravidelný rituál predtým prerušil pre koronavírusovú pandémiu, aby tak odradil davy ľudí od zhromažďovania sa na námestí. Informovala o tom agentúra AP.



Pápež so širokým úsmevom pozdravil stovky veriacich, ktorí sa zišli na námestí v daždivý deň a dodržiavali bezpečné rozstupy. "Znova na námestí!" zvolal pápež. Pred veriacimi sa objavil v prvú nedeľu, odkedy sa oblasť talianskej metropoly Rím dostala do tzv. "žltej zóny", pre ktorú platia najmenej prísne opatrenia.



V uplynulých mesiacoch pápež pre obavy zo šírenia nákazy presúval svoje týždenné a sviatočné požehnania do vnútra Vatikánu namiesto zdravenia veriacich z okna Apoštolského paláca.



Ako pripomína AP, za bežných okolností mimo pandémie COVID-19 by na námestie prišli tisíce pútnikov, turistov i miestnych obyvateľov, aby si vypočuli pápežove slová. Taliansko však cestovanie medzi jednotlivými regiónmi v krajine nepovolilo a prísnymi opatreniami tiež odrádza ľudí, aby do krajiny prichádzali zo zahraničia, čo prakticky zastavilo cestovný ruch i náboženské púte.