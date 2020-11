Pápež: Viem z prvej ruky, čím prechádzajú pacienti s COVIDom

Vatikán 23. novembra (TASR) - Pápež František v novej knihe uviedol, že dobre pozná utrpenie ľudí chorých na COVID-19 vzhľadom na to, že on sám bol pred niekoľkými desaťročiami na pokraji života a smrti, keď zápasil s respiračným ochorením. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Františka v auguste 1957 hospitalizovali v rodnej Argentíne, keď ho "zložila" infekcia pľúc. Bol v druhom ročníku cirkevného seminára a mal 20 rokov.



"Celé mesiace som nevedel, kto som. Nevedel som, či budem žiť alebo umriem. Ani lekári nevedeli, či to zvládnem," spomína 83-ročný pápež vo svojej knihe, ktorá je už pripravená na vydanie.



"Raz som požiadal svoju matku, keď som ju objímal, aby mi povedala, či zomriem... Z vlastných skúseností viem, ako sa cítia pacienti s koronavírusom napojení na pľúcnu ventiláciu, keď bojujú o každé nadýchnutie," dodáva František.



Tieto citáty sú z knihy Let Us Dream: The Path to a Better Future (Snívajme: Cesta k lepšej budúcnosti), ktorú František napísal spolu s anglickým životopiscom Austenom Ivereighom a ktorá má vyjsť 1. decembra.



Pasáž z knihy v pondelok zverejnili v talianskym novinách La Repubblica a upozornil na ňu aj vatikánsky oficiálny spravodajský portál Vatican News.



Pápež v knihe spomína na dve ďalšie "covidové situácie", v ktorých sa cítil izolovaný a osamelý, ako pacient v karanténe.



Jednu takúto situáciu zažil v roku 1986 počas niekoľkomesačného pobytu v jezuitskej teologickej škole v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom, kde sa učil nemčinu a robil výskum pre doktorát. "Cítil som sa ako ryba bez vody," píše pápež.



V tom roku Argentína zvíťazila na majstrovstvách sveta vo futbale a pápež uvádza, že nemal s kým tento triumf osláviť, preto cítil ešte väčšiu túžbu za domovom.