Pápež František: Vojnu na Ukrajine poháňajú imperiálne záujmy mocností

Vatikán 10. marca (TASR) - Vojnu na Ukrajine poháňajú záujmy niekoľkých "mocností" , nielen tej ruskej. Vyhlásil to pápež František v rozhovore pre švajčiarsku televíziu RSI, ktorého časť bola zverejnená v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podľa pápeža poháňajú konflikt na Ukrajine "imperiálne záujmy nielen Ruskej ríše, ale aj ríš odinokadiaľ". Zároveň uviedol, že je pripravený na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby mohol vyzývať na mier.



František sa tak vyjadril v rozhovore pre talianskojazyčnú televíziu RSI. Odvysielaný bude v sobotu, no úryvky z neho v piatok zverejnili talianske denníky La Repubblica, La Stampa a Corriere della Sera.



V rozhovore pápež okrem toho uviedol, že na svoju funkciu by rezignoval, ak by sa cítil príliš unavený a už by viac nedokázal viesť katolícku cirkev. Vo februári pritom uviedol, že pápež by mal rezignovať iba za mimoriadnych okolností.



Jeho predchodca pápež Benedikt XVI. bol prvým pápežom za približne 600 rokov, ktorý rezignoval. Z funkcie odstúpil v roku 2013. Zomrel vlani v decembri vo veku 95 rokov.



Na otázku, čo by ho prinútilo rozhodnúť sa rezignovať, František odpovedal: "Únava, ktorá spôsobuje, že nedokážete jasne myslieť. Nejasnosť týkajúca sa schopnosti vyhodnotiť situáciu".



Zároveň uviedol, že sa trochu hanbí za to, že musí pre problémy s kolenom používať vozík. "Som starý. Mám horšiu fyzickú odolnosť," uviedol pápež.