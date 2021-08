Pápež František vyjadril znepokojenie nad Afganistanom, žiada o dialóg

Vatikán 15. augusta (TASR) - Pápež František v nedeľu vyjadril "znepokojenie" nad situáciou v Afganistane a žiadal o "dialóg" na vyriešenie konfliktu v tejto krajine. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



"Pripájam sa vo svojich vyjadrenia k jednomyseľným obavám o situáciu v Afganistane," povedal pápež počas nedeľňajšej modlitby Anjel Pána. František žiadal o modlitby "s cieľom ukončiť ruch zbraní" a nájsť riešenie prostredníctvom dialógu za rokovacím stolom.



"Jedine takýmto spôsobom sa sužované obyvateľstvo tejto krajiny - muži a ženy, starší ľudia a deti - môže vrátiť do svojich domovov a žiť v mieri a bezpečí, so vzájomným rešpektom," povedal pápež.



Jednotky militantného hnutia Taliban začali v nedeľu vstupovať do afganského hlavného mesta Kábul, pripomína agentúra AP. Taliban podľa svojich vyjadrení "čaká na pokojné odovzdanie mesta Kábul" po tom, ako jeho bojovníci vstúpili na predmestia.