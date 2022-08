Pápež František vymenoval 20 nových kardinálov

Vatikán 28. augusta (TASR) - Pápež František v sobotu uviedol do úradu 20 nových kardinálov z celého sveta, pričom vybral mužov, ktorí väčšinou súhlasia s jeho víziou progresívnejšej a inkluzívnejšej katolíckej cirkvi, čím ovplyvnil výber svojho prípadného nástupcu.



TASR o tom informuje na základe spravodajského servisu tlačovej agentúry Reuters.



František (85) vo vatikánskej Bazilike sv. Petra predsedal ceremónii známej ako konzistórium a novým kardinálom povedal, aby sa starali o obyčajných ľudí aj napriek vysokej hodnosti, ktorá ich privedie do kontaktu s mocnými sveta.



Išlo už o ôsme konzistórium od roku 2013, keď tohto Argentínčana zvolili za novú hlavu katolíckej cirkvi. Noví kardináli budú slúžiť ako jeho hlavní poradcovia a administrátori vo Vatikáne, ako aj na celom svete.



Tí, ktorí majú menej ako 80 rokov - 16 z 20 nováčikov - sa po Františkovej smrti alebo odstúpení môžu zúčastniť na konkláve, aby spomedzi seba zvolili nového pápeža.



Noví kardináli pochádzajú z dovedna 14 krajín - Británie, Južnej Kórey, Španielska, Francúzska, Nigérie, Brazílie, Indie, USA, Východného Timoru, Talianska, Ghany, Singapuru, Paraguaja a Kolumbie.



František ich pred hlavným oltárom baziliky požiadal, aby pamätali na "chudobné rodiny, migrantov a bezdomovcov".



Po sobotňajšom slávnostnom zložení prísahy sa od pondelka zúčastnia na dvojdňovom stretnutí všetkých kardinálov.



Pápež pôvodne vybral 21 nových kardinálov. Belgický biskup Luc Van Looy však túto poctu odmietol s odvolaním sa na vlastné nedostatočné riešenie prípadov sexuálneho zneužívania kňazmi, dopĺňa tlačová agentúra AP.



František má teraz vybraných 83 zo 132 kardinálov-voliteľov, čo je približne 63 percent. Ide o približne dve tretiny z celkového počtu - presne toľko, koľko je potrebných na to, aby v konkláve prešlo akékoľvek navrhované meno.