Pápež František vymenoval 21 nových kardinálov

Vatikán 29. mája (TASR) - Pápež František v nedeľu vymenoval 21 nových kardinálov, informoval spravodajský web Vatican News. Do úradu budú ustanovení v rámci konzistória, ktoré František zvolal na 27. augusta.



Vatican News napísali, že noví kardináli sú zástupcami cirkví z rôznych častí sveta a "odrážajú širokú škálu kultúr, kontextov a pastoračných služieb".



Osem z novovymenovaných kardinálov pochádza z Európy, šesť z Ázie, dvaja z Afriky, jeden zo Severnej Ameriky a štyria zo Strednej a Latinskej Ameriky.



Medzi novými kardinálmi je päť mužov starších ako 80 rokov, ktorí sa tak nedostanú do prípadného konkláve.



Po kreovaní nových kardinálov sa pápež v dňoch 29. a 30. augusta stretne so všetkými kardinálmi, aby diskutovali o novej apoštolskej konštitúcii Praedicate evangelium.



Kolégium kardinálov má v súčasnosti 208 členov, z nich 117 sú kardináli-volitelia. Zvyšných 91 kardinálov je bez práva účasti na prípadnom konkláve.



Po augustovom konzistóriu sa počet kardinálov zvýši na 229. Právo voliť bude mať 131 z nich.