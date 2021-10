Pápež vyzval krajiny, aby nevracali migrantov do nebezpečných krajín

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP

Vatikán 24. októbra (TASR) - Pápež František vyzval v nedeľu krajiny, aby neposielali migrantov späť do krajín s nestabilnou situáciou akou je napríklad Líbya. Podľa pápeža v týchto krajinách mnohí migranti čelia násiliu a neľudským podmienkam podobným tým v koncentračných táboroch, informovala agentúra Reuters.Pápežova výzva prichádza v čase, keď sa lídri Európskej únie snažia prekonať svoje rozdiely a dohodnúť na tom, ako sa vysporiadajú so situáciou týkajúcou sa nelegálnej migrácie, píše Reuters." uviedol pápež. Upozornil pritom najmä na situáciu v Líbyi, kde sa podľa neho nachádzajú tisíce migrantov a utečencov, ktorí potrebujú ochranu.Prioritou v tejto súvislosti by podľa Františka mala byť záchrana migrantov na mori alebo regulácia imigračných a azylových procesov.František zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby "" o tom, že nájde trvalé riešenie na zvládnutie migračných potokov v Líbyi a v oblasti Stredozemného mora." uviedol František a podľa agentúry Reuters pri tom použil nemecké slovo, ktoré sa v Taliansku bežne používa pri odkazovaní na koncentračné tábory.František sa k migrácii vyjadril len jeden deň po tom, ako sa v Taliansku začal proces s Matteom Salvinim, bývalým ministrom vnútra, ktorý čelí obvineniam v súvislosti s aférou okolo lode s migrantmi. Tej v roku 2019 nepovolil zakotviť v talianskom prístave a na mori tak musela zostať 19 dní.Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) tento mesiac tiež vyzval na prešetrenie toho, čo označil za "" zo strany líbyjských jednotiek, ktoré údajne zatýkajú afrických migrantov a strieľajú po niektorých z tých, ktorí sa snažia utiecť.