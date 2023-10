Pápež František vyzval na ukončenie bojov medzi Izraelom a Hamasom

Vatikán 22. októbra (TASR) - Pápež František v nedeľu vyzval na ukončenie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Žiadal tiež väčší prísun humanitárnej pomoci do pásma Gazy. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Vojna je vždy porážka, je to ničenie ľudského bratstva. Bratia zastavte! Zastavte!" povedal František po tradičnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.



Pápež následne požiadal, aby do pásma Gazy naďalej prúdila humanitárna pomoc. Vyzval tiež na oslobodenie rukojemníkov, ktorých militanti Hamasu zajali počas útoku na Izrael zo 7. októbra.



Koordinované útoky Hamasu si v Izraeli vyžiadali viac než 1400 mŕtvych, zväčša civilistov. Izrael na útok odpovedal masívnym bombardovaním pásma Gazy, pri ktorom doposiaľ podľa tamojších úradov zahynulo viac ako 4650 ľudí.



Izraelská armáda na útok Hamasu reagovala aj blokádou pásma Gazy, čo vyvolalo obavy z humanitárnej krízy. Obyvatelia Gazy v súčasnosti čelia veľkému nedostatku potravín, vody a liekov.



Humanitárna pomoc začala prúdiť do palestínskej enklávy v sobotu, keď bol hraničný priechod Rafah, ktorý spája Egypt a Gazu, otvorený pre prvých 20 kamiónov. Ďalších 17 kamiónov podľa egyptských médií prešlo cez Rafah v nedeľu.