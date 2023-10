Pápež František vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov v Gaze

PREČÍTAJTE SI AJ: Blinken sa v Rijáde stretol so saudskoarabským princom bin Salmánom

Vatikán 15. októbra (TASR) - Pápež František vyzval v nedeľu na vytvorenie humanitárnych koridorov na umožnenie dodávok nevyhnutného tovaru do pásma Gazy, ktoré je po krvavom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas vystavené masívnemu bombardovaniu a blokáde zo strany Izraela. TASR informuje podľa agentúry AFP." uviedol pápež pred davom veriacich po tradičnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra vo Vatikáne." citoval Františka britský denník The Guardian.Pápež František zároveň opätovne vyzval na prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých ozbrojenci Hamasu odvliekli do Gazy.Agentúra Reuters tiež uvádza, že pápež vyzval na deň modlitieb a pôstu za mier na Blízkom Východe v utorok 17. októbra.Situácia v Gaze vyvoláva obavy z humanitárnej krízy, píše AFP. Izrael túto palestínsku enklávu odrezal od vody, potravín i elektriny s tým, že úplná blokáda potrvá do prepustenia všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.Počas ôsmich dní po tom, čo ozbrojenci Hamasu zabili viac než 1300 Izraelčanov, reagoval židovský štát ničivým bombardovaním pásma Gazy, ktoré si už vyžiadalo vyše 2300 obetí.Izraelské obranné sily (IDF) sa v nedeľu pripravovali na pozemnú vojenskú inváziu do Gazy, ktorej cieľom je zničenie Hamasu.