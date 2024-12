Pápež František vyzval na vzájomný rešpekt medzi náboženstvami v Sýrii

Vatikán 11. decembra (TASR) - Pápež František v stredu vyzval na vzájomný rešpekt medzi náboženstvami v Sýrii. Urobil tak tri dni po zvrhnutí prezidenta Bašára Asada povstalcami, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Modlím sa... aby sýrsky ľud žil v mieri a bezpečí vo svojej milovanej krajine a aby rôzne náboženstvá kráčali spolu v priateľstve a vzájomnom rešpekte pre dobro tohto národa postihnutého toľkými rokmi vojny," povedal František, vedúci predstaviteľ katolíckej cirkvi.



Pápež dúfa v politické riešenie v krajine, ktoré podľa jeho slov bez ďalších konfliktov a rozdelení zodpovedne podporí stabilitu a jednotu krajiny.



Sýrska kresťanská komunita podľa AFP vo všeobecnosti podporovala Asadovu vládu od začiatku občianskej vojny v roku 2011, pričom prezident sa staval do pozície ochrancu menšín.



Kresťanská komunita utrpela, keď militanti z Islamského štátu (IS) obsadili veľké časti Sýrie. IS sa pred porážkou v roku 2019 zameriaval na kresťanov, uchyľoval sa k masovým únosom a ničeniu kostolov.