Pápež vyzval politikov, aby tvorili politiku na podporu pôrodnosti

Rím 10. mája (TASR) - Pápež František sa v piatok prihovoril európskym politikom na konferencii o rastúcej demografickej kríze. Urgoval ich, aby zaviedli "skutočné a funkčné" politiky pre rodiny, ktoré pomôžu zlepšiť pôrodnosť a vysporiadať sa so starnúcou populáciou. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Pápež zároveň vyzval mladých ľudí, aby verili v budúcnosť, pričom za prvý indikátor "nádeje" označil pôrodnosť. Dodal, že Európa sa mení na starý, unavený a rezignovaný kontinent.



"Veľmi potrebujeme efektívne politiky a odvážne, konkrétne a dlhodobé riešenia," uviedol. Počas príhovoru opakovane apeloval na zákonodarcov, aby schvaľované zákony podporovali matky, aby si nemuseli vyberať medzi prácou a rodinou, a ktoré by zabezpečili prácu a bývanie pre mladé páry.



Pápež pripomenul aktuálnu situáciu poznačenú "vojnami, pandémiou, klimatickou zmenou a klesajúcou pôrodnosťou," pričom spoločnosť najviac investuje do zbraní, ktoré životy berú a do antikoncepčných prostriedkov, ktoré životu zabraňujú.



Priemerná pôrodnosť v Európe dosahuje v posledných desiatich rokoch hodnotu približne 1,5 dieťaťa na ženu. Stále je vyššia ako v niektorých východoáziských krajinách, napriek tomu zaostáva za hodnotou 2,1 dieťaťa na ženu, ktorá je potrebná na udržanie súčasnej populačnej úrovne bez imigrácie.