Pápež František zo zdravotných dôvodov odložil návštevu Libanonu

Bejrút 9. mája (TASR) - Pápež František odložil zo zdravotných dôvodov svoju cestu do Libanonu naplánovanú na jún, oznámil v pondelok libanonský minister pre cestovný ruch Walíd Nassár. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister nespresnil, aké zdravotné dôvody pápeža sú za odložením návštevy. Františka, ktorý trpí bolesťami kolena, sa však minulý týždeň vo štvrtok prvýkrát objavil na verejnom podujatí na invalidnom vozíku.



"Libanon dostal list z Vatikánu s oficiálnou informáciou o rozhodnutí odložiť plánovanú návštevu pápeža v Libanone," uviedol Nassár vo vyhlásení zverejnenom oficiálnou tlačovou agentúrou NNA.



Vatikán návštevu nikdy nepotvrdil, úrad libanonského prezidenta však ešte v apríli informoval, že 85-ročný František v júni navštívi krajinu, píše AFP.



Pápež František už niekoľko mesiacov trpí bolesťami pravého kolena, čo ho počas uplynulých dní prinútilo zrušiť viacero stretnutí i účasť na náboženských podujatiach.



Vatikán oficiálne neuviedol, v čom je problém, AFP však citovala nemenované zdroje, podľa ktorých pápež trpí chronickou artritídou. Samotný František taktiež hovoril o poranenom väzive v kolene.



Jeho návšteva Libanonu po tamojších parlamentných voľbách 15. júna by bola treťou pápežskou návštevou v tejto krajine od konca občianskej vojny v rokoch 1975 – 1990.



Pápež Benedikt XVI. do Libanonu cestoval v roku 2012 s výzvou na mier niekoľko mesiacov po začiatku občianskej vojny v susednej Sýrii, kým pápež Ján Pavol II. do krajiny prišiel v roku 1997.



František, ktorý počas uplynulých mesiacov prijal vo Vatikáne libanonského prezidenta i premiéra, už predtým prisľúbil návštevu krajiny a opakovane vyjadril znepokojenie nad jej zhoršujúcimi sa krízami, píše AFP.