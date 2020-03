Pápež František zrušil májovú cestu na Maltu

Vatikán 23. marca (TASR) - Pápež František zrušil svoju plánovanú jednodňovú cestu na Maltu, ktorá sa mala uskutočniť 31. mája. Urobil tak vzhľadom na šírenie koronavírusu, informovala v pondelok agentúra AFP.



Vatikán oficiálne zrušil túto návštevu po tom, ako Taliansko zaviedlo celoštátnu karanténu a Malta sa rozhodla zrušiť letecké spojenie s Talianskom. Taliansko je epicentrom ochorenia COVID-19 v Európe, keď tam zaevidovali takmer 60.000 prípadov nákazy a viac ako 5400 úmrtí.



Návšteva Malty bola pôvodne prvou ohlásenou zahraničnou cestou pápeža v tomto roku. Vatikán uviedol, že ju preložia na iný termín.



Pápež dúfal, že v tomto roku pocestuje do Iraku, ale jeho nádeje zmarila zhoršená bezpečnostná situácia po americkom leteckom útoku, pri ktorom zahynul iránsky generál. Objavili sa aj správy, že František plánuje cestu do Indonézie, Východného Timoru a Papuy-Novej Guiney. Miestni cirkevní predstavitelia sa však vyjadrili, že ani táto návšteva nie je aktuálna.



Aj napriek kríze okolo koronavírusu sa pápež aj naďalej denne stretáva so svojimi najbližšími poradcami, dodáva AFP.