Pápež František zrušil pre lekárske vyšetrenia piatkový program

Vatikán 22. apríla (TASR) - Pápež František pre lekárske vyšetrenia zrušil aktivity, ktoré mal naplánované na piatok. Oznámil to hovorca Svätej stolice Matteo Bruni. Hlavu katolíckej cirkvi už dlhšie trápia problémy s chôdzou. TASR správu prevzala od agentúry Reuters a portálu Vatican News.



Vyšetrenia podstúpil vo vatikánskom zdravotníckom stredisku. Pápež František, ktorý v decembri oslávil 85. narodeniny, trpí ischiasom v pravej nohe, ku ktorému sa nedávno pridal i zápal pravého kolena. To spôsobilo, že v poslednej dobe výraznejšie kríva a počas niektorých činností zostáva sedieť.



Na Veľkonočnú nedeľu čítal väčšinu svojho tradičného poludňajšieho príhovoru z balkóna Baziliky svätého Petra posediačky. Na Bielu sobotu sa vo Vatikáne zúčastnil na vigílii, no nepredsedal jej. Ako hlavný celebrant ho nahradil taliansky kardinál Giovanni Battista Re.



Najbližší bod pápežovho programu je podľa kalendára uverejneného na oficiálnej webstránke Svätej stolice nedeľná omša v Bazilike svätého Petra.