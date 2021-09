Pápež hovoril na generálnej audiencii o návšteve Slovenska

Vatikán 22. septembra (TASR) - Pápež František sa počas stredajšej generálnej audiencie vo Vatikáne vyjadril k nedávnej návšteve Slovenska a Maďarska. Vyzdvihol prácu saleziánov medzi Rómami na košickom sídlisku Luník IX a všetkých prítomných vyzval na potlesk pre sestry Matky Terezy v bratislavskej Petržalke, ktoré sa starajú o bezdomovcov, "veľa sa modlia a pomáhajú bez pretvárky". Informoval o tom web Vatican News.



Pápež sa okrem toho podelil o dojmy z mariánskej púte v Šaštíne, zo slávenia gréckokatolíckej liturgie v Prešove, aj zo stretnutia s mladými ľuďmi v Košiciach a so židovskou komunitou v Bratislave.



"Počas tejto cesty do srdca Európy som často myslel na otcov Európskej únie, ako o nej snívali: nie ako o agentúre na šírenie módnej ideologickej kolonizácie, nie, ale tak, ako o nej snívali oni," povedal pápež, pričom vyzdvihol vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda ako vzory evanjelizácie a občianskej angažovanosti.



"Bola to púť modlitby, púť ku koreňom viery a púť nádeje pre všetkých," povedal František v súvislosti s apoštolskou cestou do Maďarska a na Slovensko. Vyzdvihol pritom "žiarivé príklady svedkov viery", akými boli podľa neho maďarský kardinál József Mindszenty a slovenský kardinál Ján Chryzostom Korec či blahoslavený gréckokatolícky biskup Pavel Peter Gojdič.



Na audiencii sa zúčastnilo aj 150 pútnikov zo slovenského vojenského ordinariátu, ktorí pápežovi odovzdali zvon z Bojnej v okrese Topoľčany. Išlo o repliku bronzového zvona pochádzajúceho z deviateho storočia, nájdeného pri archeologickom výskume slovanského hradiska Valy v Bojnej. Je to najstarší nájdený zvon na území Slovenska. Dar pápežovi osobne odovzdal starosta obce Jozef Stankovský.



Pápež František pred audienciou tiež prijal 14 afganských kresťanov, ktorí z vlasti utiekli po nedávnom prevzatí moci militantným islamským hnutím Taliban. Išlo o tri rodiny vrátane siedmich maloletých, informovali rakúske agentúry Kathpress a APA.