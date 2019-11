Pápež hovoril o nevýslovnej hrôze spôsobenej jadrovou bombou

Nagasaki 24. novembra (TASR) - Pápež František odsúdil v nedeľu používanie jadrových zbraní, ako aj nárast v obchodovaní so zbraňami, keď počas návštevy japonského mesta Nagasaki venoval spomienku tamojším obetiam jadrového útoku z roku 1945. Podľa jeho slov bola dôsledkom vtedajšej udalosti "nevýslovná hrôza" a ukázalo sa, že jadrové zbrane "nie sú odpoveďou" na túžbu po bezpečnosti, mieri a stabilite, uviedla tlačová agentúra AFP.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pricestoval do Japonska v sobotu v rámci svojho ázijského turné, pričom už krátko po pristátí v Tokiu apeloval v prospech spoločných opatrení na úplné odstránenie jadrových zbraní. V nedeľu má navštíviť Nagasaki aj Hirošimu, teda obe mestá, na ktoré v auguste 1945 zhodili Spojené štáty jadrové bomby. Tieto útoky si dokopy vyžiadali najmenej 214.000 mŕtvych a prispeli k ukončeniu druhej svetovej vojny v Tichomorí.



Pri pamätníku obetiam v Nagasaki položil František veniec z bielych kvetov a venoval im tichú modlitbu. Napriek silnému dažďu si prišli jeho príhovor vypočuť stovky ľudí.



"Na tomto mieste si hlboko uvedomujeme bolesť a hrôzu, akú sme my ľudské bytosti schopné spôsobovať iným," povedal pápež a upozornil na "zvrátenú dvojtvárnosť" jadrových odstrašovacích prostriedkov, keďže mier je nezlučiteľný so "strachom zo vzájomného zničenia alebo hrozbou totálneho vyhladenia".



Tento názor bol v protiklade so slovami Františkovho predchodcu Jána Pavla II., ktorý označil jadrové zbrane za nutné zlo, pripomenula AFP.



V pondelok sa hlava katolíckej cirkvi stretne s cisárom Naruhitom, premiérom Šinzóom Abem a na štadióne v Tokiu bude celebrovať omšu.



Pápež sa v krajine vychádzajúceho slnka stretne aj s obeťami zemetrasenia z roku 2011 a následnej vlny cunami, ktoré zasiahli severovýchod Japonska a vyžiadali si 18.500 obetí na životoch. Živel zároveň spôsobil katastrofu atómovej elektrárne vo Fukušime.



Ide o tretiu pápežovu cestu do Ázie a jeho 32. zahraničnú cestu. Prichádza ho do dvoch krajín s katolíckou menšinou, ktoré pápež nenavštívil od 80. rokov 20. storočia.