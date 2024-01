Pápež: Hrozí, že konflikt na Ukrajine sa stane zabudnutou vojnou

Vatikán 11. januára (TASR) - Pápež František vyjadril obavy, že medzinárodné spoločenstvo odkláňa pozornosť od takmer dva roky trvajúcej ruskej vojny proti Ukrajine. V stredu to uviedla gréckokatolícka cirkev na Ukrajine, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra Reuters a portál britského denníka The Guardian.



Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine citovala z listu, ktorý dostal jej najvyšší predstaviteľ arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. František v ňom vyjadril ľútosť nad tým, že "v čoraz tragickejšej medzinárodnej situácii hrozí, že vojna na Ukrajine sa stane zabudnutou vojnou".



Išlo o odpoveď na Ševčukov list, ktorý v ňom uviedol podobné obavy a informoval pápeža aj o ruských leteckých útokoch z 29. decembra. František označil na civilistov a životne dôležitú infraštruktúru za "odporné" a "neprijateľné" a dodal, že sa "nedajú ničím ospravedlniť". Vo vyhlásení František vyzval medzinárodné spoločenstvo a všetkých účastníkov konfliktu, aby hľadali mierové riešenia.



Keď pápež predtým žiadal mier a mnohokrát sa zastal "mučených Ukrajincov", v časti ukrajinskej spoločnosti čelil kritike, že váha s otvorenou kritikou Ruska. Osobitný mierový vyslanec pápeža, taliansky kardinál Matteo Zuppi, navštívil Kyjev, Moskvu, Washington a Peking a František ho poveril úlohou pomôcť repatriovať ukrajinské deti z Ruska a z ukrajinských území okupovaných Ruskom.



Rusko tvrdí, že je pripravené na mierové rozhovory, ak Ukrajina vezme do úvahy "nové skutočnosti". To znamená uznanie, že Rusko ovláda približne 17,5 percenta ukrajinského územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmieta názory, že Moskva má naozaj záujem o rozhovory.