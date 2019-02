Pápež: Interrupciu by sme nemali chápať ako ľudské právo

Pápež František je podľa DPA považovaný za liberálnejšieho, ako boli jeho predchodcovia; v oblasti interrupcií však dogmaticky bráni tradičné názory katolíckej cirkvi.

Rím 2. februára (TASR) - Pápež František povedal v sobotu na zhromaždení tzv. protipotratových skupín, že umelé prerušenie tehotenstva by sa nemalo považovať za ľudské právo, informovala tlačová agentúra DPA.



"Zámerné zahasenie ľudského života v jeho začiatočných štádiách je zrada voči nášmu osudu," povedal pápež. Umelé prerušenie tehotenstva hlava katolíckej cirkvi prirovnala zaobchádzaniu s ľudským životom ako so spotrebným tovarom, ktorý sa použije a zahodí. Táto predstava je podľa pápeža rozšírená a zakorenená a dokonca je na základe nej interrupcia chápaná ako ľudské právo.



Pápež František je podľa DPA považovaný za liberálnejšieho, ako boli jeho predchodcovia; v oblasti interrupcií však dogmaticky bráni tradičné názory katolíckej cirkvi.



Prítomných pútnikov na vatikánskom Námestí sv. Petra sa v októbri minulého roka spýtal, či "je správne odstrániť ľudský život, aby sa vyriešil nejaký problém". Odpovedal, že "je to, ako by sme na vyriešenie problémov najali nájomného vraha".