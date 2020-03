Pápež: Izolácia dáva príležitosť na znovuobjavenie rodinného života

Rím 18. marca (TASR) - Pápež František sa domnieva, že ľudia by mohli využiť čas, ktorý pre pandémiu koronavírusu aktuálne trávia v nútenej izolácii na to, aby opätovne objavili rodinný život. František sa takto vyjadril v stredajšom rozhovore pre taliansky denník La Repubblica, z ktorého cituje agentúra DPA.



Pápež v rozhovore vyjadril poľutovanie nad tým, že súčasné rodiny "spolu často jedávajú vo veľkom tichu", keďže rodičia počas toho sledujú televíziu a deti sa hrajú na mobilných telefónoch.



"Sú ako mnísi, všetci od seba navzájom izolovaní," uviedol 83-ročný František a dodal, že "počúvať sa navzájom je dôležité, lebo tak porozumieme potrebám, snahám a túžbam toho druhého".



František ďalej ľudí vyzval, aby pochopili, že "náš poklad sa ukrýva v malých veciach" v "gestách nežnosti, náklonnosti, súcitu", ktoré sú drobné a "v anonymite každodenného života majú tendenciu sa strácať". "Napríklad teplé jedlo, pohladenie, objatie, telefonát," sú podľa pápeža gestá, ktoré "robia život zmysluplným" a medzi ľuďmi vytvárajú spolupatričnosť.



Vatikán cez víkend oznámil, že pre šírenie koronavírusu, sa všetky liturgické slávnosti veľkonočného Svätého týždňa uskutočnia bez fyzickej prítomnosti veriacich. Veriaci ich však budú môcť sledovať na internete, rovnako ako už teraz môžu pozerať tradičnú nedeľnú modlitbu Anjel Pána či pravidelné stredajšie generálne audiencie.



František však v nedeľu napriek karanténe, ktorá platí v Taliansku, navštívil v nedeľu dva rímske kostoly a pomodlil sa za ukončenie pandémie koronavírusu. "Požiadal som Pána, aby zastavil túto epidémiu: Pane, zastav to svojou rukou, za to som sa modlil," povedal denníku La Repubblica.