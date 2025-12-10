< sekcia Zahraničie
Pápež: Je nerealistické snažiť sa o mier na Ukrajine bez Európy
Upozornil, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohol spôsobiť „obrovskú zmenu“ v transatlantickom spojenectve.
Autor TASR
Castel Gandolfo 10. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok varoval, že snaha o mier na Ukrajine bez zapojenia Európy je „nerealistická“, a upozornil, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohol spôsobiť „obrovskú zmenu“ v transatlantickom spojenectve. Informovala o tom agentúra AFP.
Lev, ktorý v utorok vo svojej rezidencii v Castel Gandolfo prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pred novinármi priznal, že celý americký návrh dohody o ukončení vojny na Ukrajine si zatiaľ neprečítal.
„Bohužiaľ, niektoré časti, ktoré som videl, predstavujú obrovskú zmenu toho, čo bola po mnoho, mnoho rokov skutočná aliancia medzi Európou a Spojenými štátmi,“ doplnil pápež.
„Vyjadrenia o Európe aj v nedávnych rozhovoroch sa, myslím, snažia rozbiť to, čo je dnes a aj v budúcnosti veľmi dôležité spojenectvo,“ uviedol Lev XIV.
AFP uviedla, že americký prezident Donald Trump vo svojom rozhovore pre magazín Politico, publikovanom v utorok, prehĺbil napätie s Európou, pričom tento kontinent označil za „slabý“ a „rozpadávajúci sa“ kvôli migrácii a Ukrajine.
Agentúra AFP pripomenula, že Washington a jeho európski spojenci sa čoraz viac rozchádzajú v pohľade na Trumpov plán o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa viacerých hláv európskych štátov totiž hrozí, že od Kyjeva sa bude vyžadovať, aby časť svojich území odovzdal Rusku.
„Snažiť sa o mierovú dohodu bez zapojenia Európy do rokovaní je, povedzme, nerealistické,“ konštatoval Lev. „Vojna je v Európe a myslím, že Európa musí byť súčasťou záruk, ktoré dnes a do budúcnosti chceme pre bezpečnosť. Bohužiaľ, nie každý to chápe,“ uviedol.
Na otázku, či prijme Zelenského pozvanie navštíviť Ukrajinu, Lev odpovedal: „Dúfam, že áno“, no upozornil, že zatiaľ nie je možné povedať, kedy by takáto cesta bola možná.
