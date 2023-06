Pápež koncom leta navštívi Mongolsko

Vatikán 3. júna (TASR) - Vatikán v sobotu potvrdil, že pápež František koncom leta navštívi Mongolsko. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Cesta 86-ročného pápeža sa uskutoční od 31. augusta do 4. septembra, potvrdil šéf vatikánskej tlačovej služby Matteo Bruni. Pôjde o prvú návštevu hlavy katolíckej cirkvi v ázijskej krajine s budhistickou väčšinou medzi Ruskom a Čínou.



V Mongolsku žije jedna z najmenších katolíckych komunít na svete: len asi 1.500 ľudí z viac ako troch miliónov obyvateľov. Vlani v auguste pápež poveril kardinála Giorgia Marenga funkciou apoštolského prefekta Ulanbátaru.



Jedným z cieľov návštevy bude zlepšenie vzťahov s Čínou, ktorá má úzke ekonomické väzby s Mongolskom. František sa dlhoročne usiluje o budovanie vzťahov s komunistickým Pekingom a dosiahol dohodu v chúlostivej otázke menovania biskupov.



Mongolsko sa v roku 1992 vymanilo zo sovietskej sféry vplyvu. V posledných rokoch je predmetom rastúceho záujmu zo strany Spojených štátov v rámci ich snahy konkurovať vzostupu Číny.



Pápež František od roku 2013 podnikol 41 zahraničných ciest a navštívil približne 60 krajín. Naďalej cestuje napriek pribúdajúcim zdravotným problémom najmä s kolenom, kvôli ktorému musel celý rok používať invalidný vozík.



Začiatkom tohto roka navštívil Konžskú demokratickú republiku, Južný Sudán a Maďarsko a v tomto roku má naplánované cesty do Portugalska a do francúzskeho Marseille.