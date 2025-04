Pápež krátko pred úmrtím: Smrť nie je koniec, ale začiatok niečoho

Rím 22. apríla (TASR) - Pápež František krátko pred svojím pondelňajším úmrtím napísal, že „smrť nie je koncom všetkého, ale začiatkom niečoho“. Vyjadril sa tak v predslove dosiaľ nezverejnenej knihy kardinála Angela Scolu nazvanej Očakávanie nového začiatku. Úvahy o starobe. Františkove slová teraz priniesli viaceré talianske médiá alebo aj stanica BBC, pričom portál Vatican News publikoval celý zmienený predhovor, píše TASR.



„Je to nový začiatok, ako múdro zdôrazňuje názov knihy, pretože večný život, ktorý tí, čo milujú, začínajú prežívať už na zemi v rámci každodenných úloh - je začiatkom niečoho, čo sa nikdy neskončí,“ uviedol pápež v predhovore napísanom 7. februára. „A práve preto je to 'nový' začiatok, pretože zažijeme niečo, čo sme nikdy predtým naplno nezažili: večnosť,“ dodal.



Scolova kniha, napísaná v taliančine, vychádza vo vatikánskom vydavateľstve LEV a na pultoch kníhkupectiev by sa mala začať objavovať už vo štvrtok 24. apríla, približuje Vatican News. Osemdesiattriročný Scola sa v nej zamýšľa nad utrpením a starnutím prostredníctvom svojej vlastnej skúseností, čo pápež ocenil a zdôraznil, že „sa nesmieme báť staroby“.



Pápež František zomrel v pondelok ráno - len deň po tom, čo na Veľkonočnú nedeľu udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu). Koncom marca 88-ročného Františka prepustili z nemocnice, kde sa strávil vyše mesiaca pre bronchitídu, ktorá mu neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. František stál na čele katolíckej cirkvi od marca 2013.