Pápež krátko zavítal na Námestie svätého Petra, zdravil veriacich

Rím 13. apríla (TASR) - Papež František sa v nedeľu nakrátko objavil na Námestí svätého Petra. Obrady na Kvetnú nedeľu v jeho mene viedol kardinál Leonardo Sandri. Po bohoslužbe zdravil 88-ročný František veriacich aj podaním ruky a deťom rozdával sladkosti. Následne sa vrátil do Domu svätej Marty, kde pokračuje v rekonvalescencii po prekonaní obojstranného zápalu pľúc. TASR o tom informuje podľa portálu Vatican News a agentúr Reuters a AFP.



Napriek tomu, že mu lekári nariadili dvojmesačný odpočinok, sa František už druhú nedeľu po sebe prekvapivo objavil na Námestí svätého Petra a zdravil sa s veriacimi z invalidného vozíka.



Portál Vatican News uvádza, že sa ich na námestí zišlo približne 25.000. „Šťastnú Kvetnú nedeľu, šťastný Svätý týždeň,“ povedal veriacim pápež pred odchodom z námestia.



Reuters si všíma, že na rozdiel od minulej nedele už pápežovi nepodávali kyslík prostredníctvom kanyly - plastovej trubičky zastrčenej do nosných dierok.



František pripravil homíliu, ktorú v jeho mene čítal kardinál Sandri. Veriacich v nej vyzval, aby sa zamysleli nad bezhraničným Božím súcitom a pripomenul utrpenie Ježiša Krista. V modlitbe Anjel Pána sa zase tradične modlil za mier na celom svete, vrátane Ukrajiny, Pásma Gazy, Sudánu či Konžskej demokratickej republiky.



Pápež, ktorý sa počas 38-dennej liečby zápalu pľúc v rímskej nemocnici dvakrát ocitol na pokraji smrti, sa do Vatikánu vrátil 23. marca. Lekári mu však nariadili dvojmesačný odpočinok na rekonvalescenciu. Vatikán v utorok informoval, že pápežov hlas i pohyblivosť sa zlepšujú, čo vyvolalo nádej, že sa bude môcť zúčastniť na obradoch veľkonočného obdobia. Rozsah jeho účasti na Svätom týždni, ktorý je vrcholom liturgického kalendára, však dosiaľ zo strany Vatikánu oznámený nebol.



Od prepustenia z nemocnice sa pápež už niekoľkokrát objavil na verejnosti. V stredu sa stretol s britským kráľom Karolom III. a jeho manželkou Kamilou a vo štvrtok nečakane navštívil Baziliku svätého Petra vo Vatikáne, aby si pozrel jej rekonštrukciu.