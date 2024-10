Pápež kritizoval hanebné zlyhanie diplomacie na Blízkom východe

Vatikán 7. októbra (TASR) - Pápež František v pondelok - v deň prvého výročia útoku palestínskych militantov Hamasu na Izrael - odsúdil "hanebnú neschopnosť" svetových mocností ukončiť konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Pred rokom to bola rozbuška nenávisti, ktorá nepraskala, ale priam vybuchla v špirále násilia, v hanebnej neschopnosti medzinárodného spoločenstva a najmocnejších krajín umlčať zbrane a ukončiť tragédiu vojny," uviedol pápež v otvorenom liste katolíkom na Blízkom východe.



"Naďalej sa prelieva krv, ako aj slzy. Narastá hnev, spolu s túžbou po pomste, pritom to vyzerá tak, že len zopár ľudí sa zaujíma o to, čo je najdôležitejšie a najžiadanejšie: dialóg a mier," povedal František.



Vo svojom liste vyjadril v tento podľa neho smutný deň solidaritu s veriacimi na Blízkom východe, s "malým, bezbranným stádom".



František však list adresoval aj pre ľudí rôznych vierovyznaní, ktorých zasiahla vojna v regióne. "Som s vami, ktorých hlas nepočuť, pretože napriek všetkým rečiam o plánoch a stratégiách sa málo dbá o tých, ktorí trpia ničivou vojnou, ktorú mocní uvalia na iných, a predsa budú podrobení neúprosnému Božiemu súdu," dodal 87-ročný pápež. Prihovoril sa aj priamo obyvateľom Pásma Gazy. "Som s vami, ľudom Gazy, ktorý už dlho bojuje a je v ťažkej situácii," povedal.



Pápež zároveň zdôraznil, že história dokazuje, že násilie neprináša mier, avšak roky konfliktu ukazujú, že sme sa z histórie nepoučili, píše Reuters.



Hlava katolíckej cirkvi opakovane vyzvala na zastavenie bojov na Blízkom východe a inde vo svete. Minulý týždeň vyhlásil František 7. október za celosvetový deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete.



Bezprecedentný útok palestínskeho radikálneho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 mal za následok smrť 1205 ľudí, väčšinou civilistov. Pri odvetnej ofenzíve izraelskej armády v Pásme Gazy prišlo o život už viac než 41.000 ľudí, prevažne civilistov.