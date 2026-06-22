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Pápež kritizoval svetových lídrov za nedostatočnú potravinovú pomoc
Hlava katolíckej cirkvi vlády vyzvala, aby zvýšili výdavky na boj proti hladu a neobmedzovali potravinovú pomoc na základe geopolitických záujmov.
Autor TASR
Rím 22. júna (TASR) - Svetoví lídri „živia“ vojny namiesto hladujúcich ľudí, vyhlásil v pondelok pápež Lev XIV. počas návštevy sídla Svetového potravinového programu (WFP) v Ríme. Konkrétne mená však nespomenul, píše TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Hlava katolíckej cirkvi vlády vyzvala, aby zvýšili výdavky na boj proti hladu a neobmedzovali potravinovú pomoc na základe geopolitických záujmov.
„Konflikty sa ‚živia‘ ochotnejšie, ako sa živia ľudia,“ povedal pápež. „Táto skutočnosť neodráža iba operačné nedostatky, ale aj zásadnú nerovnováhu v politických a morálnych prioritách,“ dodal.
Pápež vyjadril poľutovanie nad tým, že humanitárne krízy vo svete sú odsúvané na „druhoradé miesto uprostred medzinárodných priorít“.
Krajiny podľa neho „čoraz viac vyčleňujú svoje zdroje na národnú bezpečnosť, hospodársky rast a vnútornú stabilitu, pričom ignorujú úzku súvislosť medzi týmito otázkami a multilaterálnou spoluprácou“.
Prístup k potravinám je „základným ľudským právom zakoreneným v dôstojnosti každého človeka“, zdôraznil pápež. Zmierňovanie hladu podľa jeho slov nepomáha iba tým, ktorí to potrebujú, ale rieši aj základné príčiny geopolitickej nestability.
„Potravinová bezpečnosť je podstatnou súčasťou globálnej a komplexnej bezpečnosti,“ dodal pápež.
Leva XIV. v pondelok v sídle WFP privítala Cindy McCainová, ktorá zo zdravotných dôvodov začiatkom tohto roka odstúpila z funkcie riaditeľky programu.
WFP je najväčším poskytovateľom potravinovej pomoci na svete, pripomína Reuters. Najväčším darcom programu sú USA, ktoré minulý týždeň oznámili nový príspevok vo výške 800 miliónov dolárov, a to po predchádzajúcich škrtoch prezidenta Donalda Trumpa, ktoré znížili plánované financovanie Washingtonom o viac ako polovicu.
Hlava katolíckej cirkvi vlády vyzvala, aby zvýšili výdavky na boj proti hladu a neobmedzovali potravinovú pomoc na základe geopolitických záujmov.
„Konflikty sa ‚živia‘ ochotnejšie, ako sa živia ľudia,“ povedal pápež. „Táto skutočnosť neodráža iba operačné nedostatky, ale aj zásadnú nerovnováhu v politických a morálnych prioritách,“ dodal.
Pápež vyjadril poľutovanie nad tým, že humanitárne krízy vo svete sú odsúvané na „druhoradé miesto uprostred medzinárodných priorít“.
Krajiny podľa neho „čoraz viac vyčleňujú svoje zdroje na národnú bezpečnosť, hospodársky rast a vnútornú stabilitu, pričom ignorujú úzku súvislosť medzi týmito otázkami a multilaterálnou spoluprácou“.
Prístup k potravinám je „základným ľudským právom zakoreneným v dôstojnosti každého človeka“, zdôraznil pápež. Zmierňovanie hladu podľa jeho slov nepomáha iba tým, ktorí to potrebujú, ale rieši aj základné príčiny geopolitickej nestability.
„Potravinová bezpečnosť je podstatnou súčasťou globálnej a komplexnej bezpečnosti,“ dodal pápež.
Leva XIV. v pondelok v sídle WFP privítala Cindy McCainová, ktorá zo zdravotných dôvodov začiatkom tohto roka odstúpila z funkcie riaditeľky programu.
WFP je najväčším poskytovateľom potravinovej pomoci na svete, pripomína Reuters. Najväčším darcom programu sú USA, ktoré minulý týždeň oznámili nový príspevok vo výške 800 miliónov dolárov, a to po predchádzajúcich škrtoch prezidenta Donalda Trumpa, ktoré znížili plánované financovanie Washingtonom o viac ako polovicu.