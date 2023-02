Pápež letí z Konžskej demokratickej republiky do Južného Sudánu

Kinshasa 3. februára (TASR) - Pápež František v piatok ukončil svoju trojdňovú návštevu Konžskej demokratickej republiky a odletel do Južného Sudánu. Na letisku v Džube by mal pristáť okolo 14.00 h SEČ, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Južný Sudán so 16,7 milióna obyvateľov je väčšinovo kresťanskou krajinou. Spomedzi kresťanov je najviac katolíkov – 6,2 milióna. Podľa DPA v Južnom Sudáne dúfajú, že návšteva pápeža pomôže zastaviť násilie a konflikty odohrávajúce sa vo viacerých častiach krajiny.



Ešte pred odletom z Kinshasy sa František stretol s biskupmi Konžskej demokratickej republiky, ktorú nazval "zeleným srdcom Afriky" a tiež "pľúcami pre celý svet". Pápež povzbudil biskupov v ich práci. Ako pripomína DPA, katolícka cirkev je v tejto stomiliónovej krajine populárna, čo sa ukázalo aj na eufórii, ktorá sprevádzala pápežovu návštevu.



"Ďakujem, pretože vy ste pľúcami, ktoré dávajú dych cirkvi na celom svete," povedal pápež miestnym veriacim.