Pápež Lev pricestuje do Libanonu, ktorý je terčom izraelských útokov
V Libanone žije najväčší podiel kresťanov na Blízkom výhode.
Autor TASR
Ankara/Bejrút 30. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu v rámci jeho prvej apoštolskej cesty od nástupu na pápežský stolec odcestuje z Turecka do Libanonu, kde zotrvá do utorka (2. decembra). Podľa agentúry Reuters sa očakáva, že pápež bude vyzývať k mieru v Libanone, ktorý je terčom pokračujúcich izraelských útokov, informuje TASR.
Libanon bude druhou Levovou zastávkou po Turecku, kde bol štyri dni a upozornil, že budúcnosť ľudstva je ohrozená kvôli neobvyklému počtu konfliktov a odsúdil násilie páchané v mene náboženstva. Agentúra AP uviedla, že pápež mal pred odchodom z Istanbulu v pláne modlitbu v arménskej apoštolskej katedrále a bohoslužbu s pravoslávnym ekumenickým patriarchom Bartolomejom I.
Očakávaný prílet Leva na letisko v Bejrúte je v nedeľu o 15.45 h miestneho času (14.45 h SEČ). V pláne má stretnutie s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a premiérom Nawáfom Salámom. Od nedele do utorka navštívi päť miest. Agentúra Reuters informuje, že Lev nepocestuje na juh krajiny, ktorý je terčom opakovaných izraelských útokov.
Navštívi aj prístav v Bejrúte, kde došlo v lete v roku 2020 k výbuchu, ktorý si vyžiadal viac ako 220 obetí na životoch a zranil tisíce ľudí. Podľa Reuters sa na tomto mieste pápež pomodlí. Povedie tiež omšu pod holým nebol na nábreží Bejrútu a navštívi psychiatrickú nemocnicu - jedno z mála zariadení na liečbu duševných chorôb v Libanone.
V Libanone žije najväčší podiel kresťanov na Blízkom výhode. Od novembra 2024 je v Libanone v platnosti prímerie medzi Izraelom a proiránskym šiitským hnutím Hizballáh, ktoré pozastavilo vojnu, avšak Izrael naďalej úročí na libanonské územie. Tamojší lídri sa obávajú, že Izrael v nasledujúcich mesiacov zintenzívni svoje útoku, o ktorých deklaruje, že sú zamerané na militantov a ich infraštruktúru, v snahe zabrániť im v preskupení.
Hizballáh v sobotu vyzval pápeža Leva XIV., aby odmietol „nespravodlivosť a agresiu“ Izraela voči Libanonu. Líder hnutia Naím Kásim v piatok vo svojom prejave privítal nadchádzajúcu návštevu pápeža Leva a uviedol, že poveril členov hnutia, aby pápežovi odovzdali list, ktorý bude neskôr zverejnený v médiách. Vyjadril tiež nádej, že pápež prispeje k šíreniu mieru v Libanonu, jeho oslobodeniu a ukončeniu izraelskej agresie.
Pápežovu návštevu privítali aj rôzne komunity v Libanone.
