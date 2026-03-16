Pápež Lev prijme americkú Medailu slobody cez online prenos z Ríma
Pápež narodený v Chicagu, ktorý absolvoval Villanovskú univerzitu, sa na slávnostnom ceremoniáli zúčastní virtuálne a svoj príhovor prednesie naživo z Vatikánu.
Autor TASR
Filadelfia 16. marca (TASR) – Múzeum venované dejinám americkej ústavy vo Filadelfii (National Constitution Center) v predvečer 250. výročia nezávislosti USA odovzdá svoju Medailu slobody pápežovi Levovi XIV., ktorý je prvou hlavou katolíckej cirkvi narodenou v USA. Ako v pondelok informovala agentúra AP, udelenie Medaily slobody má byť vyjadrením uznania za pápežovo celoživotné úsilie o náboženskú slobodu a slobodu svedomia, čo sú princípy zakotvené v Prvom dodatku Ústavy USA.
Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutoční 3. júla pred budovou múzea National Constitution Center na Independence Mall, kde sa stretnú predstavitelia občianskej sféry, náboženských spoločenstiev a verejnosti. Toto miesto sa nachádza v historickej štvrti, kde bola vypracovaná a podpísaná americká Ústava a Deklarácia nezávislosti USA.
Pápež narodený v Chicagu, ktorý absolvoval Villanovskú univerzitu, sa na slávnostnom ceremoniáli zúčastní virtuálne a svoj príhovor prednesie naživo z Vatikánu.
Tradícia udeľovania Medaily slobody bola založená v roku 1988, pri príležitosti 200. výročia prijatia Ústavy USA. Odvtedy sa každoročne udeľuje osobnostiam, ktoré podporujú slobodu a ľudskú dôstojnosť vo svete.
Medzi laureátmi ceny boli v minulosti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, hongkonský aktivista Jimmy Lai, senátor John McCain, sudkyňa Najvyššieho súdu USA Ruth Bader Ginsburgová, tibetský dalajláma, bývalá ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová či bývalý americký prezident George W. Bush.
Lev XIV. sa od svojho zvolenia v máji 2025 zameriava na medzináboženský dialóg a náboženské spolužitie, ktoré sa stali kľúčovými témami jeho pontifikátu. Pápež komunikuje s predstaviteľmi židovských, moslimských a kresťanských spoločenstiev s cieľom podporovať mierové spolužitie a obhajovať náboženskú slobodu vo svete.
Garantovaná sloboda vierovyznania v Prvom dodatku – zakazujúca vláde zaviesť štátne náboženstvo alebo obmedziť jeho slobodné praktizovanie – bola na konci 18. storočia radikálnym nápadom, ktorý vznikol po stáročiach náboženských konfliktov v Európe.
