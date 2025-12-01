< sekcia Zahraničie
Pápež Lev sa v Libanone modlil pri hrobe sv. Šarbela
Pápeža v kláštore privítal generálny predstavený maronitského rádu v Libanone, Hádí Mahfúz, ktorý následne vo francúzštine priblížil život svätého Šarbela a jeho kanonizáciu v roku 1977.
Autor TASR
Bejrút 1. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok v rámci svojej návštevy v Libanone zavítal do Kláštora svätého Marona v meste Annájá neďaleko Byblosu. V kláštore sa pomodlil pri hrobe svätého Šarbela Machlúfa - pustovníka a patróna Libanonu z 19. storočia. Podľa spravodajského webu L'Orient-Le Jour, ktorý o tom informoval, šlo o bezprecedentný okamih v dejinách pápežských návštev Libanonu, píše TASR.
V prejave, prednesenom tiež vo francúzštine, pápež opäť žiadal o mier vo svete. „Prosíme oň najmä pre Libanon a pre celú Levantu. Ale dobre vieme – a svätí nám to pripomínajú –, že niet mieru bez obrátenia sŕdc,“ pripomenul pápež.
Do Kláštora sv. Maróna ročne prichádzajú približne tri milióny návštevníkov, nielen kresťanov, ale aj moslimov a neveriacich z rôznych kontinentov.
Ďalším bodom pápežovej návštevy bolo stretnutie s náboženskými osobnosťami i aktívnymi laikmi v Bazilike Panny Márie Libanonskej v meste Harísá. V programe na pondelok má aj medzináboženské stretnutie na Námestí mučeníkov v centre Bejrútu, ako aj schôdzku s mládežou v Bkirkí, neďaleko hlavného mesta.
Kvôli pápežovej návšteve libanonské úrady vyhlásili 1. a 2. december za dni voľna. Sprísnené bezpečnostné opatrenia v krajine zahŕňajú aj uzávierky ciest a zákaz akéhokoľvek fotografovania dronmi.
Na úvod svojej návštevy Lev v nedeľu večer na slávnostnom privítaní v prezidentskom paláci vyzval libanonských lídrov, aby sa „s odhodlaním a nasadením venovali službe“ ľuďom, a naliehal na zmierenie v krajine, ktorej rozdelenie z občianskej vojny z rokov 1975 – 1990 sa zatiaľ nezahojilo.
„Mier znamená vedieť žiť spolu, v spoločenstve, ako zmierení ľudia,“ povedal Lev a zároveň poukázal na „exodus mladých ľudí a rodín“ z Libanonu do zahraničia za lepšou budúcnosťou. Pápež však Libanončanov vyzval, aby zostali vo svojej krajine, kde ekonomický kolaps od roku 2019 zhoršil masovú emigráciu, a aby pracovali na zmierení.
Libanonský prezident Džúzíf Awn, ktorý je jediným kresťanom na čele arabského štátu, vo svojom príhovore zdôraznil potrebu „zachovania Libanonu ako jedinečného modelu spolunažívania“ medzi kresťanmi a moslimami. „Je to povinnosť voči ľudstvu... Ak by tento model zanikol, žiadne iné miesto by ho nemohlo nahradiť,“ vysvetlil.
Posledným pápežom, ktorý zavítal do multikonfesionálneho Libanonu, bol Benedikt XVI. v roku 2012.
Lev XIV. do Libanonu pricestoval z Turecka, kde strávil štyri dni. Pred odchodom z Istanbulu absolvoval v nedeľu modlitby v arménskej apoštolskej katedrále a bohoslužbu s pravoslávnym ekumenickým patriarchom Bartolomejom I.
