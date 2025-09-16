< sekcia Zahraničie
Pápež Lev telefonoval so správcom farnosti Svätej rodiny v Gaze
Vatikán 16. septembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok telefonicky kontaktoval správcu farnosti Svätej rodiny v Gaze, aby sa informoval o situácii po pozemnom útoku izraelskej armády na toto palestínske mesto. Pápež vyjadril svoje obavy z diania a uistil o svojich modlitbách všetkých vo farnosti. V súčasnosti sa vo farnosti nachádza 450 ľudí, informoval spravodajský web Vatican News, píše TASR.
Farnosť Svätej rodiny dostala v júni pri izraelskom nálete zásah, pri ktorom bol zranený aj farár Gabriel Romanelli. Aj napriek pozemnému útoku na mesto Gaza, ktorý izraelská armáda spustila v noci na utorok, farnosť naďalej poskytuje pomoc a útočisko obyvateľom mesta. Distribuuje aj jedlo a vodu a udržiava otvorenú i lekáreň. Pokračuje aj činnosť oratória (klubu) pre deti a mládež. Farnosť sa stará aj o starších a chorých ľudí.
Romanelli mal blízky vzťah so zosnulým pápežom Františkom, ktorý mu v posledných 18 mesiacoch svojho života veľmi často telefonoval. Chrám, ktorý Romanelli spravuje, je jediným katolíckym kostolom v Pásme Gazy.
Podľa správy o medzinárodnej náboženskej slobode za rok 2024, ktorú vypracovalo americké ministerstvo zahraničných vecí, žije v Gaze, na prevažne moslimskom území, len zhruba 1000 kresťanov.
Izraelská armáda začala pozemný útok na mesto Gaza v noci na utorok. Tento krok predstavuje hlavnú fázu operácie, ktorá zahŕňa koordinovaný postup pozemných a leteckých síl s cieľom zničiť infraštruktúru palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v tomto meste.
Podľa izraelských ozbrojených síl vstúpili do mesta Gaza dve divízie, pričom ďalšia dostala rozkaz mesto obkľúčiť.
Pozemný útok izraelskej armády nasledoval po intenzívnom nočnom bombardovaní a zhoršil už aj tak vážnu humanitárnu krízu. Ministerstvo zdravotníctva Pásma Gazy hlásilo, že za posledných 24 hodín zahynulo 59 ľudí a ďalších 386 ich bolo zranených, čím sa celkový počet obetí od začiatku konfliktu Izraela s Hamasom zvýšil na takmer 65.000 Palestínčanov.
