Pápež Lev XIV. by mal v Afrike navštíviť Angolu a Alžírsko
V prípade oficiálneho potvrdenia pôjde o prvú pápežskú návštevu Afriky od začiatku roka 2023.
Vatikán 13. januára (TASR) - Pápež Lev XIV. plánuje čoskoro navštíviť Afriku, vrátane Angoly, oznámil v utorok apoštolský nuncius v angolskom hlavnom meste Luanda. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Chcel by som vás informovať, že Svätý Otec, pápež Lev XIV., má v úmysle navštíviť africký kontinent a že Angola je tiež súčasťou itinerára tejto cesty,“ povedal na tlačovej konferencii apoštolský nuncius Kryspin Dubiel.
„Zatiaľ nemáme podrobnosti o presnom dátume a itinerári, ale oznámime ich hneď, ako budú stanovené. Momentálne pripravujeme plán a program návštevy pápeža v Afrike,“ dodal.
Hlava katolíckej cirkvi podľa AFP v rámci svojej cesty po africkom kontinente plánuje aj návštevu Alžírska. V prípade oficiálneho potvrdenia pôjde o prvú pápežskú návštevu Afriky od začiatku roka 2023. Predchodca Leva XIV. - František - vtedy navštívil Konžskú demokratickú republiku a Južný Sudán.
Ako doteraz posledný pápež navštívil Angolu Benedikt XVI. v marci 2009, dodáva AFP.
