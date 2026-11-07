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Pápež Lev XIV. hlasoval vo voľbách v USA ako „hrdý Američan“
Lev XIV. sa narodil v Chicagu ako Robert Prevost a pravdepodobne ako prvý pápež počas svojho pontifikátu hlasoval v sekulárnych voľbách.
Autor TASR
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Montevideo 7. novembra (TASR) – Pápež Lev XIV. v piatok povedal, že hlasoval poštou v amerických voľbách, pretože cíti hrdosť na to, že je občanom USA. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá to zhodnotila ako historické prvenstvo pre hlavu katolíckej cirkvi, píše TASR.
„Som hrdý na to, že som Američan a že si môžem uplatniť toto právo,“ uviedol prvý pápež pochádzajúci z USA pred novinármi počas letu z Ríma do Uruguaja, kde začal svoju náročnú 12-dňovú cestu po troch krajinách Južnej Ameriky.
Lev XIV. sa narodil v Chicagu ako Robert Prevost a pravdepodobne ako prvý pápež počas svojho pontifikátu hlasoval v sekulárnych voľbách, píše Reuters.
Predstavitelia v okrese Will južne od Chicaga minulý týždeň potvrdili, že Lev XIV. požiadal o hlasovanie poštou. Vatikán 30. októbra uviedol, že pápež je presvedčený o „práve a povinnosti občanov zúčastňovať sa na demokratických procesoch“.
Pápež v piatok dostal aj novinársku otázku, čo si myslí o volebných výsledkoch v Texase, kde Demokratická strana v rámci celonárodných volebných úspechov získala post guvernéra i kreslo vo federálnom Senáte. Odpovedal, že sa k tomu nebude vyjadrovať.
Lev XIV. sa obvykle vyhýba otvoreným politickým vyjadreniam. V minulosti však ostrou kritikou vojny v Iráne rozhneval amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Som hrdý na to, že som Američan a že si môžem uplatniť toto právo,“ uviedol prvý pápež pochádzajúci z USA pred novinármi počas letu z Ríma do Uruguaja, kde začal svoju náročnú 12-dňovú cestu po troch krajinách Južnej Ameriky.
Lev XIV. sa narodil v Chicagu ako Robert Prevost a pravdepodobne ako prvý pápež počas svojho pontifikátu hlasoval v sekulárnych voľbách, píše Reuters.
Predstavitelia v okrese Will južne od Chicaga minulý týždeň potvrdili, že Lev XIV. požiadal o hlasovanie poštou. Vatikán 30. októbra uviedol, že pápež je presvedčený o „práve a povinnosti občanov zúčastňovať sa na demokratických procesoch“.
Pápež v piatok dostal aj novinársku otázku, čo si myslí o volebných výsledkoch v Texase, kde Demokratická strana v rámci celonárodných volebných úspechov získala post guvernéra i kreslo vo federálnom Senáte. Odpovedal, že sa k tomu nebude vyjadrovať.
Lev XIV. sa obvykle vyhýba otvoreným politickým vyjadreniam. V minulosti však ostrou kritikou vojny v Iráne rozhneval amerického prezidenta Donalda Trumpa.