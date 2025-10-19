< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. kanonizoval vo Vatikáne siedmich nových svätých
Kanonizácia je v Katolíckej cirkvi po blahorečení posledným krokom k svätorečeniu.
Autor TASR
Vatikán 19. októbra (TASR) - V nedeľu sa nad Námestím svätého Petra rozozvučali zvony, keď pápež Lev XIV. ustanovil sedem nových svätých. Svojho prvého svätca dostala Papua-Nová Guinea, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Dnes máme pred sebou sedem svedkov, nových svätých, ktorí s Božou milosťou udržiavali lampu viery horiacu,“ povedal Lev publiku asi 55.000 ľudí na námestí.
„Nech nám ich príhovor pomáha v našich skúškach a ich príklad nás inšpiruje v našom spoločnom povolaní k svätosti,“ povedal počas svojej homílie.
Na priečelí Baziliky svätého Petra viseli obrovské portréty siedmich nových svätcov. Kardinál Marcello Semeraro ako prefekt Dikastéria pre kauzy svätých za potlesku veriacich prečítal nahlas ich profily a po prečítaní kanonizačného formulára pápežom boli oficiálne vyhlásení za svätých.
Vo svojej homílii ich Lev XIV. opísal ako „mučeníkov za svoju vieru“, „evanjelizátorov a misionárov“, „charizmatických zakladateľov“ kongregácií alebo „dobrodincov ľudstva“.
Počas slávnostného obradu na námestí pod slnečnou oblohou na Svetový deň misií bol kanonizovaný aj bývalý satanistický kňaz Bartolo Longo, taliansky právnik narodený v roku 1841, ktorý sa vrátil ku katolíckej viere a založil v Pompejach svätyňu Panny Márie Ružencovej.
Za svätého bol vyhlásený Peter To Rot, laický katechéta z Papuy-Novej Guiney, ktorý bol zabitý počas japonskej okupácie počas druhej svetovej vojny, biskup Ignác Choukrallah Maloyan zabitý počas arménskej genocídy v roku 1915 a Venezuelčan José Gregorio Hernández Cisneros, ktorý zomrel v roku 1919. Zosnulý pápež František ho nazval „lekárom blízkym najslabším“.
Z Venezuely pochádza aj Maria Carmen Elena Rendiles Martinezová, mníška narodená bez ľavej ruky, ktorá prekonala svoje postihnutie a pred smrťou v roku 1977 založila Kongregáciu Služobníc Ježišových. Talianka Vincenza Mária Poloniová bola zakladateľka veronského Inštitútu sestier milosrdenstva z 19. storočia a jej krajanka Mária Troncattiová ako saleziánka (Dcéry Márie Pomocnice kresťanov) v Ekvádore pomáhala domorodému obyvateľstvu.
Lev XIV. (vlastným menom Robert Prevost) sa stal pápežom 8. mája po kardinálskom konkláve a smrti svojho predchodcu pápeža Františka. Minulý mesiac vyhlásil za svätých Talianov Carla Acutisa prezývaného „Boží influencer“ a Piera Giorgia Frassatiho.
Kanonizácia je v Katolíckej cirkvi po blahorečení posledným krokom k svätorečeniu. Vyžadujú sa tri podmienky – najdôležitejšia je, aby daná osoba vykonala aspoň dva zázraky. Musí byť zosnulá najmenej päť rokov a viesť príkladný kresťanský život.
