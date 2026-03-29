< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. na Palmovú nedeľu pripomínal obete násilia a vojen
Omšou na Kvetnú nedeľu sa pre milióny kresťanov na celom svete začína Svätý týždeň, ktorý je vrcholom liturgického roka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vatikán 29. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. v Palmovú (Kvetnú) nedeľu slávil na Námestí sv. Petra vo Vatikáne omšu, ktorej súčasťou už tradične bolo požehnanie palmových a olivových ratolestí pripomínajúcich triumfálny vstup Ježiša do Jeruzalema pred jeho ukrižovaním a zmŕtvychvstaním.
Ako informovali agentúry AP a APA, pápež vo svojej homílii vyzval na pokoj a mier vo svete a poukázal na obete násilia a vojen. „Keď hľadíme na Ježiša, ktorý bol ukrižovaný za nás, vidíme ukrižovanie ľudstva. V Ježišových ranách rozpoznávame zranenia mnohých ľudí dneška. V jeho poslednom volaní počujeme plač tých, ktorí sú skľúčení, tých, ktorí sú bez nádeje, chorých, osamelých. A predovšetkým počujeme stonanie všetkých, ktorí sú utláčaní násilím, a všetkých obetí vojny,“ povedal pápež.
Vo svojom príhovore pápež kritizoval tých, ktorí používajú Boha na ospravedlnenie vojen. Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že náboženstvo na ospravedlnenie svojho konania používajú aj lídri na oboch stranách konfliktu v Iráne. Medzi nimi je aj minister obrany USA Pete Hegseth, ktorý - odvolávajúc sa na svoju kresťanskú vieru - prezentujú vojnu proti Iránu aj ako boj kresťanskej krajiny proti nepriateľom. Aj ruská pravoslávna cirkev ospravedlňuje inváziu ruskej armády na Ukrajinu ako „svätú vojnu“ proti Západu, ktorý podľa Moskvy upadol do zla.
Pápež však vo svojej homílii zdôraznil, že Boh je „kráľom pokoja“, ktorý odmieta násilie a utešuje utláčaných. „Bratia a sestry, toto je náš Boh: Ježiš, Kráľ pokoja, ktorý odmieta vojnu, ktorého nikto nemôže použiť na ospravedlnenie vojny,“ zdôraznil Lev s tým, že Boh „nepočúva modlitby tých, ktorí vedú vojnu, ale odmieta ich.“
V katolíckej cirkvi sa vo štvrtok večernou omšou na pamiatku Pánovej večere začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje Piatkom utrpenia Pána (Veľký piatok) a Svätou (Bielou) sobotou, vrcholí Veľkonočnou vigíliou vo Svätú noc a uzatvára sa vešperami Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
Lev XIV., prvý pápež z USA v dejinách, absolvuje vo štvrtok v Bazilike sv. Jána Lateránskeho v Ríme obrad umývania nôh, ktorý je symbolom pokory a služby druhým. V piatok bude predsedať Krížovej ceste v rímskom Koloseu. Sobotná veľkonočná vigília bude zahŕňať aj krst katechumenov. Po slávnostnej omši na Veľkonočnú nedeľu pápež tradične udelí požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rím a svetu) z lodžie Baziliky sv. Petra.
Levov predchodca, pápež František, sa vlani v čase Veľkej noci zotavoval po päťtýždňovej hospitalizácii a liturgické obrady delegoval iným kňazom, no veriacich pozdravil a následne na Námestí sv. Petra absolvoval aj poslednú jazdu papamobilom pred svojou smrťou.
František zomrel nasledujúce ráno, na Veľkonočný pondelok, po mozgovej mŕtvici. Jeho ošetrovateľ Massimiliano Strappetti neskôr pre Vatikánske médiá povedal, že František sa mu krátko pred smrťou osobitne poďakoval za poslednú možnosť pozdraviť sa s veriacimi.
