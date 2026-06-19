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Pápež Lev XIV. navštívi v novembri Peru, oznámil dočasný prezident
Lev XIV. počas cesty navštívi mestá Puno, Iquitos, Cusco, Pucallpa, Piura, ako aj Chiclayo, kde bol takmer osem rokov biskupom.
Autor TASR
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Lima 19. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. navštívi v prvej polovici novembra Peru. Po stretnutí s ním vo Vatikáne to vo štvrtok oznámil prezident juhoamerickej krajiny José María Balcázar, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Lev XIV. počas cesty navštívi mestá Puno, Iquitos, Cusco, Pucallpa, Piura, ako aj Chiclayo, kde bol takmer osem rokov biskupom. V Peru pôsobil celkovo viac ako 20 rokov, predtým ako misionár v meste Trujillo na severozápadnom pobreží. Od roku 2015 je aj peruánskym občanom.
Balcázar pre miestnu rozhlasovú stanicu RPP povedal, že podrobnosti o programe návštevy zverejnia neskôr vzhľadom na cirkevné a bezpečnostné dôvody.
Vatikán nepotvrdil žiadnu nadchádzajúcu cestu pápeža, objavili sa však dohady o jeho návšteve Peru s možnými zastávkami v iných juhoamerických štátoch. Samotný Lev XIV. vyjadril želanie podniknúť takúto cestu.
„Argentína a Uruguaj čakajú na pápežovu návštevu. Myslím si, že Peru by ma tiež privítalo s otvorenou náručou a ak by som išiel do Peru, navštívil by som aj mnohé susedné krajiny, ale plán ešte nie je hotový,“ povedal pápež novinárom v decembri minulého roka.
Lev XIV. počas cesty navštívi mestá Puno, Iquitos, Cusco, Pucallpa, Piura, ako aj Chiclayo, kde bol takmer osem rokov biskupom. V Peru pôsobil celkovo viac ako 20 rokov, predtým ako misionár v meste Trujillo na severozápadnom pobreží. Od roku 2015 je aj peruánskym občanom.
Balcázar pre miestnu rozhlasovú stanicu RPP povedal, že podrobnosti o programe návštevy zverejnia neskôr vzhľadom na cirkevné a bezpečnostné dôvody.
Vatikán nepotvrdil žiadnu nadchádzajúcu cestu pápeža, objavili sa však dohady o jeho návšteve Peru s možnými zastávkami v iných juhoamerických štátoch. Samotný Lev XIV. vyjadril želanie podniknúť takúto cestu.
„Argentína a Uruguaj čakajú na pápežovu návštevu. Myslím si, že Peru by ma tiež privítalo s otvorenou náručou a ak by som išiel do Peru, navštívil by som aj mnohé susedné krajiny, ale plán ešte nie je hotový,“ povedal pápež novinárom v decembri minulého roka.