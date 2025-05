Pápež Lev XIV. navštívil hrobku svojho predchodcu Františka

Rím 10. mája (TASR) — Len dva dni po tom, čo bol zvolený za novú hlavu katolíckej cirkvi, navštívil v sobotu pápež Lev XIV. hrobku svojho predchodcu Františka v Bazilike Panny Márie Väčšej v Ríme, kde zotrval v krátkej modlitbe. TASR o tom informuje na základe správy portálu Vatican News, ktorý zverejnil fotografiu pápeža v bielom rúchu kľačiaceho pred jednoduchou mramorovou hrobkou.



Pápež v sobotu prvýkrát od svojho zvolenia opustil Vatikán a popoludní zavítal na súkromnú návštevu do svätyne Matky Dobrej rady v obci Genazzane ležiacej neďaleko Ríma. Svätyňa, spravovaná rehoľníkmi rádu sv. Augustína, uchováva starobylý obraz Panny Márie, ktorý pochádza z albánskeho Skadaru a obľúbil si ho pápež Lev XIII.



Po privítaní niekoľkými stovkami ľudí, ktorí sa zhromaždili na námestí pred svätyňou, pápež vstúpil do kostola, kde pozdravil miestnych rehoľníkov a zastavil sa k modlitbe, najprv pred oltárom a potom pred obrazom Panny Márie, kde spolu s prítomnými predniesol modlitbu Jána Pavla II. k Matke Dobrej rady. Spolu s miestnou rehoľnou komunitou sa potom pápež odobral do vnútornej sály na súkromné stretnutie.



Dopoludnia sa pápež vo Vatikáne stretol s kardinálmi, ktorým okrem iného vysvetlil, prečo si zvolil meno Lev XIV. a predstavil v víziu svojho pontifikátu.