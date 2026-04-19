Pápež Lev XIV. odslúžil omšu v Angole, bolo sa na nej 100.000 ľudí
Autor TASR
Luanda 19. apríla (TASR) - Odhadom 100.000 ľudí sa v nedeľu zhromaždilo v Kilambe na predmestí Luandy v Angole na omši, ktorú slúžil pápež Lev XIV. Hlava katolíckej cirkvi vyzvala Angolčanov, aby prekonali rozkoly po desaťročiach konfliktu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.
„Prajeme si vybudovať krajinu, kde budú staré rozkoly raz a navždy prekonané, kde zmizne nenávisť a násilie a kde bude pohroma korupcie uzdravená novou kultúrou spravodlivosti a zdieľania,“ povedal pápež vo svojej homílii.
Pápež označil Angolu, ktorú v rokoch 1975 - 2002 sužovala občianska vojna, za „krásnu, no zranenú krajinu“. Vyzval zhromaždených, aby „hľadeli do budúcnosti s nádejou“.
Veriaci začali na miesto konania omše prichádzať ešte pred úsvitom, aby si vypočuli prejav pápeža. Davy ľudí zaplnili miesto, tancovali a kričali, zatiaľ čo Lev prechádzal okolo vo svojom papamobile.
Pápež pricestoval do Angoly v sobotu, pričom ide o tretiu zastávku na jeho ceste po krajinách Afriky. Po prílete absolvoval stretnutie s prezidentom Joaom Manuelom Goncalvesom Lourencom a ďalšími angolskými predstaviteľmi. Vo svojom prejave pápež hovoril o utrpení spôsobenom chudobou a nekontrolovaným využívaním prírodných zdrojov.
V Angole žije približne 15 miliónov katolíkov. Lev XIV. je tretím pápežom, ktorý navštívil túto krajinu, po Jánovi Pavlovi II. v roku 1992 a Benediktovi XVI. v roku 2009.
Pápež v nedeľu vrtuľníkom navštívi dedinu Muxima juhovýchodne od hlavného mesta, kde sa nachádza kostol zo 16. storočia, ktorý sa stal jedným z najdôležitejších pútnických miest južnej Afriky.
V pondelok 20. apríla má pápež na programe návštevu domova pre seniorov v Saurime a záverečnú omšu pred odchodom z krajiny v utorok ráno. Následne odcestuje do Rovníkovej Guinei, poslednej zastávke na svojej terajšej apoštolskej ceste.
