Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
Pápež Lev XIV. odsúdil eskaláciu vojny na Ukrajine

Na snímke pápež Lev XIV. prichádza na pravidelnú generálnu audienciu na Námestí sv. Petra vo Vatikáne v stredu 27. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Vatikán 27. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu odsúdil „prudkú eskaláciu“ vojny na Ukrajine, kde Rusko v uplynulom období zintenzívnilo vzdušné útoky. Počas týždennej audiencie vo Vatikáne vyjadril solidaritu s civilistami, ktorí zahynuli pri nedávnych útokoch. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a portálu Vatican News

„S obavami sledujem vojnu na Ukrajine. Vojna problémy nerieši, ale zhoršuje ich. Nevytvára bezpečnosť, ale znásobuje utrpenie a nenávisť,“ vyhlásil pápež. „Tam, kde dopadajú rakety a drony, zomierajú nádeje. Domovy a náboženské miesta sú zruinované a životy nevinných ľudí sú zničené,“ povedal.

Rusko aj Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnili útoky dronmi. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine.

Pápež sa na audiencii prihovoril aj veriacim v Libanone, kde napriek prímeriu pokračujú sporadické boje medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh.
