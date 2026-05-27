Pápež Lev XIV. odsúdil eskaláciu vojny na Ukrajine
Autor TASR
Vatikán 27. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu odsúdil „prudkú eskaláciu“ vojny na Ukrajine, kde Rusko v uplynulom období zintenzívnilo vzdušné útoky. Počas týždennej audiencie vo Vatikáne vyjadril solidaritu s civilistami, ktorí zahynuli pri nedávnych útokoch. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a portálu Vatican News
„S obavami sledujem vojnu na Ukrajine. Vojna problémy nerieši, ale zhoršuje ich. Nevytvára bezpečnosť, ale znásobuje utrpenie a nenávisť,“ vyhlásil pápež. „Tam, kde dopadajú rakety a drony, zomierajú nádeje. Domovy a náboženské miesta sú zruinované a životy nevinných ľudí sú zničené,“ povedal.
Rusko aj Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnili útoky dronmi. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine.
Pápež sa na audiencii prihovoril aj veriacim v Libanone, kde napriek prímeriu pokračujú sporadické boje medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh.
