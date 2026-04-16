Pápež Lev XIV. odsúdil konflikt v anglicky hovoriacej časti Kamerunu
Autor TASR
Yaoundé 16. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v rámci návštevy Kamerunu vo štvrtok pricestoval do mesta Bamenda v anglicky hovoriacej západnej časti krajiny, ktorá je ohniskom konfliktu medzi separatistickými povstalcami a vládnymi silami. Vo svojom prejave odsúdil situáciu v tomto regióne a zároveň kritizoval svetových lídrov, ktorí míňajú miliardy na vojny. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
Hlava katolíckej cirkvi do katedrály sv. Jozefa v meste Bamenda dorazila s vojenským sprievodom a privítali ju davy ľudí, ktorí spievali, hrali hudbu a mávali vatikánskymi a kamerunskými vlajkami.
Pápež vo svojom prejave odsúdil situáciu v regióne západného Kamerunu, ktorý spomínaný konflikt sužuje už takmer desať rokov. „Tí, ktorí okrádajú vašu krajinu o jej zdroje, zvyčajne investujú veľkú časť zisku do zbraní, čím zachovávajú nekonečný cyklus destabilizácie a smrti,“ povedal Lev XIV.
Reuters konštatuje, že pápež použil vo svojich vyjadreniach nezvyčajne ostré slová. Svet podľa neho „pustoší hŕstka tyranov“. Odsúdil vodcov, ktorí ozbrojené konflikty financujú, aj tých, ktorí používajú náboženskú rétoriku na ospravedlnenie vojen. V prejave zároveň vyzval na „rozhodnú zmenu kurzu“.
Obyvatelia dvoch anglicky hovoriacich regiónov Kamerunu trpia už takmer desať rokov v dôsledku pokusov o odtrhnutie sa od zvyšku tejto prevažne francúzsky hovoriacej krajiny, a s tým súvisiacim ozbrojeným konfliktom, vysvetľuje AFP.
Ten vypukol v roku 2016, keď prezident Paul Biya, ktorý v Kamerune vládne od roku 1982, násilne potlačil pokojné demonštrácie anglicky hovoriacich obyvateľov, ktorí sa cítili marginalizovaní. Civilisti sa následne stali cieľom vrážd a únosov, pričom podľa Organizácie Spojených národov bolo odvtedy zabitých najmenej 6000 ľudí, dodáva AFP.
