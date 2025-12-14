< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. počas špeciálnej omše kritizoval preplnenosť väzníc
František počas svojho 12-ročného pontifikátu uprednostňoval pastoráciu väzňov, aby im dal nádej na lepšiu budúcnosť.
Autor TASR
Rím 14. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu kritizoval preplnenosť väzníc a nedostatočné programy resocializácie väzňov, celebrujúc špeciálnu omšu pre väzňov, strážcov a ich rodiny v rámci záverečného podujatia Svätého roka 2025 vo Vatikáne. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AP.
Vatikán uviedol, že na víkendovú púť sa prihlásilo približne 6000 ľudí vrátane zástupcov veľkých väzenských zariadení v Taliansku, ako aj dobrovoľníkov, dozorcov a väzenských kaplánov z 90 krajín. Na podujatí bolo prítomných aj niekoľko skupín väzňov, ktorí dostali osobitné povolenie na účasť.
Pápež vo svojej kázni uznal, že väzni aj v bohatších krajinách sú často vystavení zlým podmienkam. Zároveň vyzval na prejavovanie súcitu k väzňom a snahu o odpustenie.
Omša ako posledná veľká udalosť jubilejného roka 2025 v mnohých ohľadoch uzavrela Svätý rok, ktorý zosnulý pápež František slávnostne otvoril na Štedrý večer 2024 a ktorého hlavným posolstvom bolo šíriť nádej najmä medzi ľuďmi na okraji spoločnosti.
František počas svojho 12-ročného pontifikátu uprednostňoval pastoráciu väzňov, aby im dal nádej na lepšiu budúcnosť. Vlani 26. decembra navštívil rímsku väznicu Rebibbia, kde otvoril jej Svätú bránu a zapojil väzňov do osláv jubilejného roka.
V Taliansku je preplnenosť väzníc dlhodobým problémom, ktorý odsúdil aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) a humanitárne organizácie. Talianske väznice sú v súčasnosti preplnené o 135 percent, pričom viac ako 63.000 ľudí je zadržiavaných v zariadeniach s menej ako 47.000 lôžkami.
Nedeľňajšia omša bola poslednou veľkou udalosťou jubilejného roka 2025, ktorý Lev XIV. oficiálne uzavrie 6. januára, keď zatvorí Svätú bránu Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.
