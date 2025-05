Pápež Lev XIV. ponúka Vatikán na mierové rokovania Ukrajiny a Ruska

Vatikán 16. mája (TASR) - Mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou by sa mohli konať vo Vatikáne, oznámil v piatok vatikánsky štátny tajomník kardinál Pietro Parolin, podľa ktorého pápež Lev XIV. v prípade potreby poskytne Vatikán ako miesto na takého rozhovory. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News a spravodajského portálu Euronews.



Taliansky denník La Stampa citoval Parolina ešte pred začiatkom piatkových rusko-ukrajinských rokovaní v tureckom Istanbule. Rokovania v Turecku bez akýchkoľvek podmienok navrhol minulú nedeľu ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval šéfa Kremľa na osobné stretnutie v Turecku. Putin však účasť na rokovaniach odmietol. Rokovania sa podľa plánu mali konať ešte vo štvrtok, napokon ich odložili na piatok.



„Je to všetko tragické, pretože sme dúfali, že sa začne proces, možno pomalý, ale vedúci k mierovému riešeniu konfliktu. Namiesto toho sme späť na začiatku,“ povedal v piatok Parolin.



Situáciu opísal ako veľmi náročnú a dramatickú. Ak to bude potrebné, pápež „poskytne Vatikán, Svätú stolicu, na priame stretnutie medzi oboma stranami,“ dodal vatikánsky štátny tajomník.



Pápež sa vo štvrtok vo Vatikáne stretol s hlavou ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom. Išlo o jednu z prvých audiencií nového rímskeho pontifika. Ševčuk pápeža pozval na návštevu Ukrajiny a odovzdal mu zoznam ukrajinských zajatcov zadržiavaných Ruskom.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok telefonoval s Levom XIV. a pozval ho na návštevu Ukrajiny. Parolin vo štvrtok povedal, že je „predčasné“ uvažovať o možnej pápežskej návšteve Kyjeva.



Pápež vo svojom prvom nedeľnom príhovore k pútnikom vo Vatikáne vyzval na „skutočný, spravodlivý a trvalý mier“ na Ukrajine.



Zelenskyj sa plánuje zúčastniť na nedeľňajšej inauguračnej omši pápeža Leva XIV.