Pápež: Potrebujeme mierové projekty, nie ozbrojené stratégie
Autor TASR
Vatikán 31. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. počas tradičnej koncoročnej slávnostnej svätej omše v stredu večer vyhlásil, že ľudstvo potrebuje oslobodzujúce a mierové projekty, a nie ozbrojené stratégie. TASR o tom informuje podľa agentúry ANSA.
„V našej dobe cítime potrebu múdreho, láskavého a milosrdného plánu. Nech je to plán slobodný a oslobodzujúci, pokojný, verný,“ povedal pápež v závere roka počas svätej omše spojenej s tradičným chválospevom Te Deum (Teba, Bože, chválime) vo vatikánskej Bazilike svätého Petra.
Hlava katolíckej cirkvi však upozornila, že v súčasnosti svet pohlcujú iné plány. „Sú to skôr stratégie zamerané na dobývanie trhov, území a sfér vplyvu. Ozbrojené stratégie, ktoré sú zahalené do pokryteckých rečí, ideologických proklamácií a falošných náboženských motívov,“ vyhlásil pápež.
Lev XIV. sa tiež poďakoval za Jubilejný rok, ktorý katolícka cirkev oslavuje každých 25 rokov. Pápež ho oficiálne uzavrie na Troch kráľov a v stredu vyjadril vďaku mestu Rím a všetkým dobrovoľníkom, ktorí počas neho vypomáhali. Podľa oficiálnych štatistík navštívilo rôzne cirkevné podujatia vo Vatikáne počas Jubilejného roka 3,2 milióna ľudí.
