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Pápež zdôraznil, že na prvom mieste majú byť ľudia, nie ekonomika
V hlavnom meste Buenos Aires ho večer privítal prezident Javier Milei.
Autor TASR
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Buenos Aires 9. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu v úvode návštevy Argentíny vyzval na väčší ohľad na chudobné a zraniteľné skupiny obyvateľstva. V príhovore kritizoval úsporné opatrenia tamojšieho prezidenta Javiera Mileiho s tým, že hospodársky rast musí prinášať prospech všetkým. Informovali o tom agentúry APF a DPA, píše TASR.
„Doma nás učia starať sa o slabých, odpúšťať, deliť sa a pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ povedal pápež po príchode do Buenos Aires. Platí to podľa neho aj o celej spoločnosti.
„Ekonomika musí slúžiť ľuďom, a nie ľudia ekonomike,“ povedal Lev XIV. Zdôraznil zlú situáciu tých, ktorí napriek ťažkej práci zápasia so zabezpečením potrieb svojej domácnosti. Osobitnú pozornosť podľa jeho slov treba venovať chorým, odkázaným na pomoc druhých a zdravotne postihnutým, ktorým argentínska vláda zoškrtala podporu.
Milei privítal pápeža osobne na letisku. Po rozhovore v prezidentskom paláci sa Lev XIV. prihovoril predstaviteľov politiky, náboženstva a občianskej spoločnosti. „Kto má moc, má aj povinnosť konať s rozvahou, uvedomovať si hranice moci, ktorá mu bola zverená, a svoje rozhodnutia zameriavať na blaho celého spoločenstva,“ povedal pápež.
Vyjadril sa aj k odchodu prevažne mladých Argentínčanov do európskych krajín ako Španielsko alebo Taliansko. „Krajina sa musí vážne pýtať, kde zlyhala, keď jej mladí ľudia musia opustiť vlasť, aby mohli uskutočniť svoje sny,“ povedal s apelom na posilnenia školstva a odbornej prípravy. Zároveň žiadal rozhodné konanie proti organizovanému zločinu a korupcii.
Milei uviedol, že jeho vláda sa usiluje zabrániť, aby boli „Argentínčania zajtrajška trestaní v prospech Argentínčanov dneška“. Vo svojom príhovore sa zameral na pojem slobody, ktorá je v katolíckej tradícii zakotvená už v Biblii. Právo na život, slobodu a majetok tvorí pilier argentínskej ústavy i všetkých západných demokracií, zdôraznil libertariánsky prezident.
Lev XIV. bude v Argentíne, rodnej krajine svojho predchodcu Františka, do stredy a na programe má návštevy domova pre osoby so zdravotným postihnutím a väznice a bude slúžiť tri omše pod otvoreným nebom. Na svojej 12-dňovej ceste do Latinskej Ameriky už bol v Uruguaji a uzavrie ju v Peru, kde pôsobil dve desaťročia ako misionár a biskup.
Poslednú pápežskú návštevu v Argentíne privítali pred takmer štyrmi desaťročiami - v roku 1987 ju navštívil pápež Ján Pavol II. František sa do Argentíny počas svojho pontifikátu nikdy nevrátil. Predpokladá sa, že sa obával zatiahnutia do tamojšej politiky, napísala DPA.
Počet Argentínčanov, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere, výrazne klesol - zo zhruba 90 percent v 60. rokoch na súčasných necelých 58 percent, ako vyplynulo z nedávneho prieskumu Univerzity v Buenos Aires.
Milei nastúpil do úradu s prísľubom oživenia upadajúcej ekonomiky a zmiernenia inflácie obmedzením sociálneho štátu. Miera chudoby v krajine počas jeho vlády výrazne stúpla a v septembri presahovala 32 percent. Blízky spojenec prezidenta USA Donalda Trumpa si vyslúžil kritiku aj za obmedzenie demokratických slobôd, ako je právo na protest. Vzhľadom na výrazne zníženie inflácie si však udržiava lojálnu základňu stúpencov.
Pápež Lev XIV. pricestoval do Argentíny
Pápež Lev XIV. pricestoval v nedeľu na trojdňovú návštevu Argentíny, rodnej krajiny svojho predchodcu Františka, ktorý zomrel minulý rok. V hlavnom meste Buenos Aires ho večer privítal prezident Javier Milei, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Lev XIV. predtým v Uruguaji, prevej zastávke na svojej 12-dňovej ceste po Latinskej Amerike, celebroval omšu, na ktorej sa zúčastnilo približne 50.000 ľudí.
Posledná pápežská návšteva v Argentíne sa uskutočnila pred takmer štyrmi desaťročiami - v roku 1987 ju navštívil pápež Ján Pavol II. František sa do rodnej krajiny počas svojho pontifikátu nikdy nevrátil. Predpokladá sa, že sa obával zatiahnutia do tamojšej politiky, napísala DPA.
V Argentíne v súčasnosti vládne pravicovo populistický prezident Milei. Počet obyvateľov, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere, v krajine výrazne klesol.
Lev XIV. zostane v Argentíne do stredy. Očakáva sa, že na jeho stretnutiach sa bude diskutovať aj o Mileiho radikálnej a kontroverznej politike voľného trhu, priblížila nemecká agentúra.
Poslednou zastávkou pápeža bude Peru, kde Lev XIV. pôsobil dve desaťročia ako misionár a biskup. Rodák z USA má po týchto rokoch aj peruánske občianstvo. Počas letu do Uruguaja novinárom povedal, že je veľmi šťastný, že sa môže do tohto regiónu vrátiť.
Pápež počas náročnej návštevy Južnej Ameriky precestuje letecky celkovo vyše 30.000 kilometrov. Na programe má viac ako 30 kázní a prejavov v desiatich mestách v rôznych klímach, časových pásmach a nadmorských výškach.
Plánuje navštívil okrem iného peruánske Andy vo výške 3700 metrov nad morom, čo sa vzhľadom na riedky vzduch považuje za rizikové po operácií pľúc, ktorú 71-ročný pápež podstúpil v októbri. Vyoperovali mu pri nej časť pravých pľúc v dôsledku zhubného nádoru.
„Doma nás učia starať sa o slabých, odpúšťať, deliť sa a pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ povedal pápež po príchode do Buenos Aires. Platí to podľa neho aj o celej spoločnosti.
„Ekonomika musí slúžiť ľuďom, a nie ľudia ekonomike,“ povedal Lev XIV. Zdôraznil zlú situáciu tých, ktorí napriek ťažkej práci zápasia so zabezpečením potrieb svojej domácnosti. Osobitnú pozornosť podľa jeho slov treba venovať chorým, odkázaným na pomoc druhých a zdravotne postihnutým, ktorým argentínska vláda zoškrtala podporu.
Milei privítal pápeža osobne na letisku. Po rozhovore v prezidentskom paláci sa Lev XIV. prihovoril predstaviteľov politiky, náboženstva a občianskej spoločnosti. „Kto má moc, má aj povinnosť konať s rozvahou, uvedomovať si hranice moci, ktorá mu bola zverená, a svoje rozhodnutia zameriavať na blaho celého spoločenstva,“ povedal pápež.
Vyjadril sa aj k odchodu prevažne mladých Argentínčanov do európskych krajín ako Španielsko alebo Taliansko. „Krajina sa musí vážne pýtať, kde zlyhala, keď jej mladí ľudia musia opustiť vlasť, aby mohli uskutočniť svoje sny,“ povedal s apelom na posilnenia školstva a odbornej prípravy. Zároveň žiadal rozhodné konanie proti organizovanému zločinu a korupcii.
Milei uviedol, že jeho vláda sa usiluje zabrániť, aby boli „Argentínčania zajtrajška trestaní v prospech Argentínčanov dneška“. Vo svojom príhovore sa zameral na pojem slobody, ktorá je v katolíckej tradícii zakotvená už v Biblii. Právo na život, slobodu a majetok tvorí pilier argentínskej ústavy i všetkých západných demokracií, zdôraznil libertariánsky prezident.
Lev XIV. bude v Argentíne, rodnej krajine svojho predchodcu Františka, do stredy a na programe má návštevy domova pre osoby so zdravotným postihnutím a väznice a bude slúžiť tri omše pod otvoreným nebom. Na svojej 12-dňovej ceste do Latinskej Ameriky už bol v Uruguaji a uzavrie ju v Peru, kde pôsobil dve desaťročia ako misionár a biskup.
Poslednú pápežskú návštevu v Argentíne privítali pred takmer štyrmi desaťročiami - v roku 1987 ju navštívil pápež Ján Pavol II. František sa do Argentíny počas svojho pontifikátu nikdy nevrátil. Predpokladá sa, že sa obával zatiahnutia do tamojšej politiky, napísala DPA.
Počet Argentínčanov, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere, výrazne klesol - zo zhruba 90 percent v 60. rokoch na súčasných necelých 58 percent, ako vyplynulo z nedávneho prieskumu Univerzity v Buenos Aires.
Milei nastúpil do úradu s prísľubom oživenia upadajúcej ekonomiky a zmiernenia inflácie obmedzením sociálneho štátu. Miera chudoby v krajine počas jeho vlády výrazne stúpla a v septembri presahovala 32 percent. Blízky spojenec prezidenta USA Donalda Trumpa si vyslúžil kritiku aj za obmedzenie demokratických slobôd, ako je právo na protest. Vzhľadom na výrazne zníženie inflácie si však udržiava lojálnu základňu stúpencov.
Pápež Lev XIV. pricestoval do Argentíny
Pápež Lev XIV. pricestoval v nedeľu na trojdňovú návštevu Argentíny, rodnej krajiny svojho predchodcu Františka, ktorý zomrel minulý rok. V hlavnom meste Buenos Aires ho večer privítal prezident Javier Milei, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Lev XIV. predtým v Uruguaji, prevej zastávke na svojej 12-dňovej ceste po Latinskej Amerike, celebroval omšu, na ktorej sa zúčastnilo približne 50.000 ľudí.
Posledná pápežská návšteva v Argentíne sa uskutočnila pred takmer štyrmi desaťročiami - v roku 1987 ju navštívil pápež Ján Pavol II. František sa do rodnej krajiny počas svojho pontifikátu nikdy nevrátil. Predpokladá sa, že sa obával zatiahnutia do tamojšej politiky, napísala DPA.
V Argentíne v súčasnosti vládne pravicovo populistický prezident Milei. Počet obyvateľov, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere, v krajine výrazne klesol.
Lev XIV. zostane v Argentíne do stredy. Očakáva sa, že na jeho stretnutiach sa bude diskutovať aj o Mileiho radikálnej a kontroverznej politike voľného trhu, priblížila nemecká agentúra.
Poslednou zastávkou pápeža bude Peru, kde Lev XIV. pôsobil dve desaťročia ako misionár a biskup. Rodák z USA má po týchto rokoch aj peruánske občianstvo. Počas letu do Uruguaja novinárom povedal, že je veľmi šťastný, že sa môže do tohto regiónu vrátiť.
Pápež počas náročnej návštevy Južnej Ameriky precestuje letecky celkovo vyše 30.000 kilometrov. Na programe má viac ako 30 kázní a prejavov v desiatich mestách v rôznych klímach, časových pásmach a nadmorských výškach.
Plánuje navštívil okrem iného peruánske Andy vo výške 3700 metrov nad morom, čo sa vzhľadom na riedky vzduch považuje za rizikové po operácií pľúc, ktorú 71-ročný pápež podstúpil v októbri. Vyoperovali mu pri nej časť pravých pľúc v dôsledku zhubného nádoru.