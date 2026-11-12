< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. pricestoval do Peru, svojej druhej vlasti
Hlava katolíckej cirkvi počas šiestich dní navštívi viaceré časti krajiny, od odľahlých oblastí Amazónie až po Andy vo výške 3400 metrov nad morom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lima 12. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. priletel v stredu do Peru. Jeho návrat do krajiny, kde prežil dve desaťročia ako misionár, bol podľa agentúry AFP nostalgický. Hlava katolíckej cirkvi v tomto štáte ukončí svoju 12-dňovú cestu po Južnej Amerike, informuje TASR.
„Pápež je Peruánec!“ skandovali niektorí veriaci lemujúci cestu z letiska neďaleko hlavného mesta Lima. Na niekoľko kilometrov dlhej trase zdravil Lev XIV. desaťtisíce ľudí z papamobilu.
Na bezpečnosť dohliadali zástupy vojakov s červenými a zelenými baretmi. Niektorí ľudia napriek tomu porušili prísne opatrenia a rozbehli sa za autom, ktoré pápeža viezlo k prezidentskému palácu.
Hlava katolíckej cirkvi počas šiestich dní navštívi viaceré časti krajiny, od odľahlých oblastí Amazónie až po Andy vo výške 3400 metrov nad morom. Čaká ho aj návrat do mesta Chiclayo na severe krajiny, kde desať rokov pôsobil ako biskup.
V Peru je hlboko rozdelená spoločnosť, ktorá sa stále vyrovnáva s násilnou minulosťou počas vlády Alberta Fujimoriho, otca súčasnej prezidentky Keiko Fujimoriovej. Zosnulého Fujimoriho uznali za vinného a uväznili za porušovanie ľudských práv počas boja proti ľavicovým povstalcom. Peru zároveň sužuje vysoká kriminalita, výrazné sociálne nerovnosti a rastúce životné náklady.
Očakáva sa, že podujatia s pápežovou účasťou prilákajú približne 850.000 domácich návštevníkov a ďalších 50.000 turistov a pútnikov má pricestovať zo zahraničia, uviedol podľa agentúry Reuters peruánsky minister obchodu a cestovného ruchu Rogers Valencia. Lev XIV. okrem Limy a Chiclaya zavíta aj do miest Cusco a Pucallpa.
Do Peru pricestoval z Argentíny, kde bola posledným bodom jeho programu omša pred Bazilikou Panny Márie z Lujánu v rovnomennom mariánskom pútnickom meste neďaleko Buenos Aires. Ako uviedli miestne úrady, na túto bohoslužbu pod holým nebom prišli približne tri milióny ľudí. Tlačové agentúry informovali o okolo dvoch miliónoch pútnikov. Predtým pápež navštívil aj Uruguaj.
„Pápež je Peruánec!“ skandovali niektorí veriaci lemujúci cestu z letiska neďaleko hlavného mesta Lima. Na niekoľko kilometrov dlhej trase zdravil Lev XIV. desaťtisíce ľudí z papamobilu.
Na bezpečnosť dohliadali zástupy vojakov s červenými a zelenými baretmi. Niektorí ľudia napriek tomu porušili prísne opatrenia a rozbehli sa za autom, ktoré pápeža viezlo k prezidentskému palácu.
Hlava katolíckej cirkvi počas šiestich dní navštívi viaceré časti krajiny, od odľahlých oblastí Amazónie až po Andy vo výške 3400 metrov nad morom. Čaká ho aj návrat do mesta Chiclayo na severe krajiny, kde desať rokov pôsobil ako biskup.
V Peru je hlboko rozdelená spoločnosť, ktorá sa stále vyrovnáva s násilnou minulosťou počas vlády Alberta Fujimoriho, otca súčasnej prezidentky Keiko Fujimoriovej. Zosnulého Fujimoriho uznali za vinného a uväznili za porušovanie ľudských práv počas boja proti ľavicovým povstalcom. Peru zároveň sužuje vysoká kriminalita, výrazné sociálne nerovnosti a rastúce životné náklady.
Očakáva sa, že podujatia s pápežovou účasťou prilákajú približne 850.000 domácich návštevníkov a ďalších 50.000 turistov a pútnikov má pricestovať zo zahraničia, uviedol podľa agentúry Reuters peruánsky minister obchodu a cestovného ruchu Rogers Valencia. Lev XIV. okrem Limy a Chiclaya zavíta aj do miest Cusco a Pucallpa.
Do Peru pricestoval z Argentíny, kde bola posledným bodom jeho programu omša pred Bazilikou Panny Márie z Lujánu v rovnomennom mariánskom pútnickom meste neďaleko Buenos Aires. Ako uviedli miestne úrady, na túto bohoslužbu pod holým nebom prišli približne tri milióny ľudí. Tlačové agentúry informovali o okolo dvoch miliónoch pútnikov. Predtým pápež navštívil aj Uruguaj.