Streda 15. apríl 2026
Pápež Lev XIV. pricestoval na návštevu Kamerunu

Deti mávajú vlajkami Kamerunu a Vatikánu na pozdrav pápežovi Levovi XIV. pri jeho príchode do Yaounde v Kamerune v stredu 15. apríla 2026, na tretí deň 11-dňovej apoštolskej cesty do Afriky. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Yaoundé 15. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu pricestoval do Kamerunu na trojdňovú návštevu. Stretne sa s prezidentom Paulom Biyaom, ktorý je vo veku 93 rokov najstaršou úradujúcou hlavou štátu na svete, a pred predstaviteľmi krajiny prednesie prejav. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Pápežovo lietadlo pristálo v kamerunskom hlavnom meste Yaoundé krátko pred 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ).

Počas letu Lev XIV. hovoril s novinármi a vyzýval na rešpektovanie všetkých národov sveta. Jeho predošlá dvojdňová návšteva Alžírska, kde katolíci tvoria podľa Reuters len nepatrnú menšinu, ukázala, aké dôležité je pokračovať v dialógu medzi rôznymi komunitami, poznamenal.

„Aj keď máme odlišné vierovyznania, odlišné spôsoby uctievania a odlišné spôsoby života, môžeme spolu žiť v mieri... Propagovať takúto predstavu je niečo, čo svet dnes potrebuje počuť,“ povedal pápež.

Prezident Biya vládne v Kamerune od roku 1982, pričom po vlaňajších voľbách sa mu začalo už ôsme volebné obdobie. Opozícia ich však označila za zmanipulované a v krajine následne vypukli protesty. Reuters uvádza, že túto stredoafrickú krajinu trápi vysoká miera chudoby a nezamestnanosti, zlé verejné služby aj slabá ekonomika. Biya akékoľvek obvinenia z korupcie odmieta.

Vo štvrtok pápež odcestuje do anglicky hovoriacej západnej časti Kamerunu, kde v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu medzi separatistickými povstalcami a vládnymi silami zahynuli tisíce ľudí. Očakáva sa, že Lev XIV. tam prednesie posolstvo mieru.
Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?