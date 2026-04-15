< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. pricestoval na návštevu Kamerunu
Autor TASR
Yaoundé 15. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu pricestoval do Kamerunu na trojdňovú návštevu. Stretne sa s prezidentom Paulom Biyaom, ktorý je vo veku 93 rokov najstaršou úradujúcou hlavou štátu na svete, a pred predstaviteľmi krajiny prednesie prejav. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Pápežovo lietadlo pristálo v kamerunskom hlavnom meste Yaoundé krátko pred 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ).
Počas letu Lev XIV. hovoril s novinármi a vyzýval na rešpektovanie všetkých národov sveta. Jeho predošlá dvojdňová návšteva Alžírska, kde katolíci tvoria podľa Reuters len nepatrnú menšinu, ukázala, aké dôležité je pokračovať v dialógu medzi rôznymi komunitami, poznamenal.
„Aj keď máme odlišné vierovyznania, odlišné spôsoby uctievania a odlišné spôsoby života, môžeme spolu žiť v mieri... Propagovať takúto predstavu je niečo, čo svet dnes potrebuje počuť,“ povedal pápež.
Prezident Biya vládne v Kamerune od roku 1982, pričom po vlaňajších voľbách sa mu začalo už ôsme volebné obdobie. Opozícia ich však označila za zmanipulované a v krajine následne vypukli protesty. Reuters uvádza, že túto stredoafrickú krajinu trápi vysoká miera chudoby a nezamestnanosti, zlé verejné služby aj slabá ekonomika. Biya akékoľvek obvinenia z korupcie odmieta.
Vo štvrtok pápež odcestuje do anglicky hovoriacej západnej časti Kamerunu, kde v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu medzi separatistickými povstalcami a vládnymi silami zahynuli tisíce ľudí. Očakáva sa, že Lev XIV. tam prednesie posolstvo mieru.
